‘Coco’ Martí, el ‘tapabaches’ de Concepción

Hace 15 años que Carlos Vicente Martí Ibáñez, de 75 años y más conocido como ‘Coco’, se jubiló tras trabajar en la sucursal local del Banco de la Nación Argentina.

Nació en Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, pero vive en la capital del primer departamento hace varios años. Es viudo y vive solo, tiene dos hijas.

Desde hace tiempo, Martí viene realizando trabajos para tapar los baches en las calles del centro de Concepción.

“Cuento con mucho tiempo porque ya no trabajo, soy jubilado. Cuando recorro-en motocicleta- suelo ver escombros y baches cercanos. Entonces llevo mi carretilla, una azada y una pala y relleno los pozos”, comentó.

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Agregó que estas acciones también le sirven para realizar actividad física. Lo hace principalmente a tempranas horas de la mañana y cuando el sol está por desaparecer.

“Hace mucho calor, entonces generalmente a la mañana temprano hago esto y en algunas ocasiones también poco antes de oscurecer”, comentó.

Comentó que, cuando los baches se llenan de agua, los vehículos caen en ellos y los agrandan. Es principalmente un peligro para los ciclistas y motociclistas.

Estos cráteres suelen dejar desperfectos mecánicos en otros tipos de vehículos, refirió.

Sin apoyo

‘Coco’ Martí dijo que nunca recibió ningún apoyo de las autoridades para tapar los baches.

“Hace mucho que estas calles están así- deterioradas y con baches- es preocupante porque nadie hace nada”, lamentó.