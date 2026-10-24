Nacionales
24 de octubre de 2026 - 11:06

‘Coco’ Martí, el ‘tapabaches’ de Concepción

Hombre con camiseta clara y chaqueta roja, usando pala y carretilla vacía, en un entorno residencial con parque infantil.
'Coco' Martí trabaja tapando baches en la calle Otaño, cerca de la sede de la Gobernación de Concepción.Aldo Rojas

Un jubilado bancario y poblador de Concepción se encarga de tapar los varios baches que tienen las calles del centro de la capital del primer departamento.

Por Aldo Rojas
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Hace 15 años que Carlos Vicente Martí Ibáñez, de 75 años y más conocido como ‘Coco’, se jubiló tras trabajar en la sucursal local del Banco de la Nación Argentina.

Nació en Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, pero vive en la capital del primer departamento hace varios años. Es viudo y vive solo, tiene dos hijas.

Desde hace tiempo, Martí viene realizando trabajos para tapar los baches en las calles del centro de Concepción.

“Cuento con mucho tiempo porque ya no trabajo, soy jubilado. Cuando recorro-en motocicleta- suelo ver escombros y baches cercanos. Entonces llevo mi carretilla, una azada y una pala y relleno los pozos”, comentó.

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Agregó que estas acciones también le sirven para realizar actividad física. Lo hace principalmente a tempranas horas de la mañana y cuando el sol está por desaparecer.

“Hace mucho calor, entonces generalmente a la mañana temprano hago esto y en algunas ocasiones también poco antes de oscurecer”, comentó.

Hombre arrodillado con chaqueta blanca y sombrero amarillo colocando piedras en la calle. Carretilla vacía a su lado.
Martí acomoda unos escombros en la calle Teniente Florencio Gómez, en el microcentro de Concepción.

Comentó que, cuando los baches se llenan de agua, los vehículos caen en ellos y los agrandan. Es principalmente un peligro para los ciclistas y motociclistas.

Estos cráteres suelen dejar desperfectos mecánicos en otros tipos de vehículos, refirió.

Sin apoyo

‘Coco’ Martí dijo que nunca recibió ningún apoyo de las autoridades para tapar los baches.

“Hace mucho que estas calles están así- deterioradas y con baches- es preocupante porque nadie hace nada”, lamentó.

Hombre en camiseta blanca y roja montado en moto de tres ruedas, atravesando una calle pavimentada entre edificios de colores.
Martí recorre en motocicleta las calles de Concepción llevando una carretilla, una asada y una pala.