ANDE anuncia cortes de luz para este domingo: mirá las zonas y los horarios

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizará este domingo 25 de octubre trabajos programados en distintos puntos de la Región Metropolitana y la Región Este del país. Las tareas afectarán temporalmente el suministro eléctrico en sectores de Luque, Itá, Capiatá, Itauguá, Limpio y Alto Paraná.

Los trabajos incluyen adecuaciones de la red eléctrica, cambio de conductores y mejoras en las líneas de distribución. Los horarios de interrupción variarán según la zona y el tipo de intervención prevista.

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La institución recomienda a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de las tareas, que se realizarán desde las primeras horas de la mañana y, en algunas zonas, se extenderán hasta la tarde.

Región Metropolitana: ¿Qué zonas tendrán cortes de luz?

En Luque, los trabajos afectarán al barrio Segundo Barrio, específicamente sobre la calle Azara, desde General Genes hasta Mariscal Estigarribia, además de Vía Férrea y Azara, y una calle sin nombre también en su intersección con Azara. El corte está previsto de 08:00 a 15:00 para adecuar una salida subterránea de Media Tensión a un nuevo sostén.

En Itá, la interrupción afectará al barrio Aveiro, sobre la ruta D027, desde la calle 30 de Agosto hasta la avenida Pitiantuta. Las tareas se realizarán de 08:00 a 18:00 e incluirán el cambio de conductores desnudos de Media Tensión por cables preensamblados.

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En Capiatá, los trabajos alcanzarán al barrio Kennedy, sobre la ruta Capiatá-Thompson-Ypané, desde Fulgencio Cabrera hasta la fracción Yataytí II. El servicio se verá afectado de 08:00 a 18:00, también por el cambio de conductores de Media Tensión a preensamblados.

Itauguá y Limpio: horarios de los trabajos

En Itauguá, la zona afectada será el barrio Valle Karê. Los trabajos abarcarán el tramo entre la fracción Techi y la fracción La Esperanza, así como el sector comprendido entre la fracción La Esperanza y la Escuela Valle Karê. La interrupción está prevista de 08:00 a 18:00 para cambiar conductores de Media Tensión desnudos por preensamblados.

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En Limpio, los trabajos se desarrollarán en el barrio Santa Librada, en la zona de Abasto Norte, sobre la calle Defensores del Chaco, casi 1.º de Marzo. El horario previsto para las tareas es de 08:00 a 15:00. Los trabajos contemplan el montaje de alivio de carga, la sistematización de la red y otras adecuaciones.

La ANDE señala que estas intervenciones forman parte de las tareas de mejoramiento del sistema de distribución eléctrica. Los usuarios de las zonas mencionadas deberán tener en cuenta los horarios previstos para organizar sus actividades durante la jornada.

Región Este: cortes programados en Alto Paraná

En el departamento de Alto Paraná, los trabajos afectarán al barrio Carolina, el kilómetro 6 y la calle República de Bolivia, además de sus alrededores. La interrupción del suministro está prevista de 06:00 a 17:00 debido a trabajos en líneas de 23 kV.

Asimismo, en los barrios La Blanca y Che La Reina, también en Alto Paraná, se realizarán trabajos en líneas de 23 kV. En este caso, el horario previsto para la interrupción del servicio será de 07:00 a 12:00.

La ANDE recomienda a los pobladores de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias durante los trabajos programados. Los horarios corresponden a la planificación informada por la institución para este domingo 25 de octubre.