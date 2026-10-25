San Bernardino promovió sus atractivos turísticos con el city tour “Conociendo San Ber”

El recorrido incluyó sitios históricos, espacios culturales y rincones emblemáticos de la ciudad, en una iniciativa que buscó revalorizar el patrimonio local y ofrecer nuevas experiencias a visitantes y pobladores.

La actividad comenzó a las 8:30, con salida desde Casa Hassler, y ofreció un itinerario por distintos puntos de interés que forman parte de la identidad de la ciudad. La iniciativa apuntó a mostrar que San Bernardino no solo se destaca por sus playas y el lago Ypacaraí, sino también por su historia, arquitectura, espacios culturales y tradiciones.

Entre los lugares incluidos en el recorrido estuvieron Casa Hassler, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la Escalinata de la Virgen Aparecida y la Fuente de la Inspiración, ubicada en el paseo Demetrio Ortiz. También formaron parte del circuito La Morena, Pedro Canoero y El Principito, sitios que integran el paisaje y la identidad de la ciudad.

El itinerario contempló además la Casa Büttner, vinculada a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el espacio Aventura Xtrema–Proyecto BOA y el Museo Aviadores del Chaco. El recorrido culminó entre los puntos previstos con la plaza General Bernardino Caballero, donde se encuentra la Feria Alemana, un espacio que también forma parte de la oferta local.

La propuesta permitió poner en perspectiva la variedad de experiencias que ofrece San Bernardino a quienes desean conocerla más allá de la temporada veraniega. Sus espacios históricos, sitios religiosos, propuestas recreativas y lugares de encuentro constituyen alternativas para atraer a visitantes interesados en el turismo cultural, histórico y de naturaleza.

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Impulsar la economia

Este tipo de iniciativas también representa una oportunidad para impulsar la economía local, al incentivar el movimiento de visitantes y generar mayor interés en los servicios gastronómicos, comerciales y turísticos de la ciudad. Asimismo, contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia de los pobladores y a promover el cuidado y la valoración de los espacios que forman parte del patrimonio sanbernardinense.

El city tour fue organizado por Pro Sanber y San Ber Tour, con el apoyo de la Municipalidad de San Bernardino, la Senatur y Visit Paraguay, como parte de los esfuerzos por promocionar los atractivos de la ciudad y consolidarla como un destino turístico durante todo el año.

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