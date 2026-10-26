Bioquímicos del Hospital General de Oviedo están en paro y solo atienden urgencias

Los profesionales reclaman un reajuste salarial del 50%, tras 14 años de mantener sus salarios congelados, además de mejoras en las condiciones laborales y más cupos para la desprecarización laboral.

La medida afecta la atención habitual en el laboratorio del centro asistencial, donde diariamente se procesan muestras de aproximadamente 400 pacientes. Durante la huelga, los estudios de pacientes ambulatorios quedaron suspendidos y las personas que tenían turnos asignados para estos días fueron reagendadas hasta que se levante la medida de fuerza.

La bioquímica Brenda Callegari explicó que los profesionales mantienen la atención de las verdaderas urgencias, principalmente de pacientes internados en las distintas áreas del hospital, mientras esperan respuestas a sus reivindicaciones.

La entrevistada señaló que el reclamo abarca a los laboratorios de todo el país y contempla mejoras en las condiciones laborales, una mayor cantidad de cupos para la desprecarización laboral y una reivindicación salarial que permita reconocer el trabajo de los profesionales del sector.

Reclaman aumento salarial

Callegari manifestó que los bioquímicos llevan 14 años con los salarios congelados, por lo que exigen un reajuste del 50%. Explicó que actualmente el sueldo nominal de un profesional contratado es de G. 4.300.000, pero, después de los descuentos correspondientes, el monto que percibe efectivamente se reduce a G. 3.612.000 mensuales.

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La profesional sostuvo que también buscan el reconocimiento de la labor que desempeñan, teniendo en cuenta que el ejercicio de la bioquímica exige una actualización permanente mediante cursos y capacitaciones, que representan gastos para los propios trabajadores.

Asimismo, indicó que en el último concurso se habilitaron muy pocos cupos para los bioquímicos, por lo que consideran necesario ampliar las oportunidades para acceder a mejores condiciones de contratación y avanzar en la desprecarización laboral.

En cuanto a los vínculos laborales, explicó que es posible contar con hasta tres vínculos con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, afirmó que actualmente la mayoría de los colegas solamente dispone de uno, debido a las dificultades que implica acceder a más de un puesto.

Evaluarán continuidad del paro

La huelga tiene una duración inicial de tres días. Una vez cumplido ese periodo, los profesionales volverán a reunirse en una asamblea para evaluar las respuestas de las autoridades y determinar cómo continuarán con sus reclamos.

Callegari señaló que las próximas medidas dependerán de las respuestas que reciban durante los días de paro. Los bioquímicos esperan avanzar en sus reivindicaciones salariales y laborales, mientras mantienen la atención de los casos que requieren estudios urgentes.