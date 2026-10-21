Intergremial anuncia movilización frente al Ministerio de Economía

La Intergremial, integrada por obstetras, veterinarios, psicólogos y otras especialidades dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), anunció una movilización para el jueves 22 de octubre, a las 08:00, frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Reclamarán un reajuste salarial del 50% para los trabajadores del sistema público sanitario.

La organización reúne a más de 30 sindicatos y asociaciones de funcionarios dependientes del Ministerio de Salud Pública. La medida busca visibilizar las reivindicaciones de los distintos grupos ocupacionales, entre ellos, el personal de blanco, administrativo y de apoyo.

Los gremios aseguran que el reajuste salarial debe alcanzar a todos los trabajadores que contribuyen al funcionamiento de los servicios sanitarios del país, independientemente de las funciones que desempeñan dentro de las instituciones públicas.

Uno de los representantes de la Intergremial, Óscar Silva, invitó a todos los trabajadores de la salud que integran la intergremial.

“Invitamos a todos para unir fuerzas entre todos para poder lograr el objetivo del reajuste salarial y otras reivindicaciones”, mencionó.

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Reclaman reconocimiento profesional

Otro punto que reclaman es la recategorización salarial de los funcionarios que cuentan con títulos profesionales, pero continúan percibiendo remuneraciones correspondientes a categorías inferiores.

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La Intergremial plantea, además, la necesidad de revisar las estructuras salariales para que la formación académica, las competencias y las responsabilidades de los trabajadores sean reconocidas en sus respectivas categorías.

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Los representantes sindicales consideran que la dignificación laboral no puede limitarse a la recuperación del salario, sino que también debe incluir mecanismos que garanticen una remuneración acorde con la preparación y las funciones de cada trabajador.