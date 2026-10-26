Denuncian deplorable estado de los baños del Hospital Regional de Caacupé

El pésimo estado de los baños del Hospital Regional de Caacupé genera preocupación e indignación entre los usuarios, quienes cuestionan la falta de condiciones básicas de higiene en uno de los principales centros asistenciales del departamento de Cordillera.

Nancy Martínez, paciente habitual, denunció las deplorables condiciones de los sanitarios, donde hay acumulación de orina, inodoros sucios, pisos mojados y malos olores. Además, afirmó que el baño de mujeres permanece fuera de servicio desde hace mucho tiempo.

Resaltó que esta situación afecta directamente a pacientes, familiares y adultos mayores que acuden diariamente al centro asistencial para consultas, tratamientos o acompañar a sus seres queridos internados. Señaló que las condiciones de los sanitarios representan un inconveniente para quienes necesitan utilizar estas instalaciones durante su permanencia en el lugar, especialmente para las personas mayores y aquellas con dificultades de movilidad.

Asimismo, cuestionó la falta de mantenimiento y limpieza en un establecimiento de salud, donde la higiene debería ser una prioridad para proteger el bienestar de los usuarios. Ante esta situación, reclamó una intervención urgente de las autoridades sanitarias para reparar los sanitarios fuera de servicio y garantizar condiciones dignas, seguras y salubres para todas las personas que acuden al centro asistencial.

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Peña volvió a prometer mejoras

La denuncia surge apenas una semana después de la visita del presidente de la República, Santiago Peña, a Cordillera, donde volvió a anunciar una inversión de G. 27.000 millones para ampliar y modernizar el Hospital Regional de Caacupé.

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El anuncio fue realizado el pasado 16 de octubre, durante una jornada de Gobierno en la Gobernación de Cordillera. Sin embargo, el compromiso de mejorar la infraestructura del centro asistencial había sido anunciado hace más de un año y medio, tras un incendio que afectó al hospital en el 2024.

El proyecto contempla mejoras en áreas fundamentales, como Pediatría, terapia intensiva para adultos, Urgencias, quirófanos, salas de parto, laboratorio y atención ambulatoria, entre otros sectores.

Mientras las autoridades anuncian nuevas inversiones para transformar el establecimiento, los usuarios reclaman respuestas para problemas que requieren atención inmediata, como la limpieza, el mantenimiento y la reparación de los baños.

La Dirección del Hospital Regional de Caacupé y el Ministerio de Salud Pública tienen el desafío de atender estas deficiencias y garantizar condiciones dignas para pacientes y familiares. La modernización de la infraestructura es necesaria, pero también lo es resolver los problemas cotidianos que afectan a quienes dependen de la atención pública.

Respuesta de la Tercera Región

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, explicó que todavía no existe una fecha definida para el inicio de las mejoras en el Hospital Regional de Caacupé, aunque estimó que los trabajos podrían comenzar en los últimos días de noviembre. Señaló que el cronograma dependerá de los plazos de la licitación y de la empresa encargada de ejecutar las obras.

En cuanto al deplorable estado de los sanitarios, Gómez reconoció que se trata de un problema que se arrastra desde hace tiempo, debido, en parte, a las deficiencias del sistema de desagüe cloacal del establecimiento.

Sin embargo, también cuestionó el comportamiento de algunos usuarios, al señalar que se producen daños y robos de accesorios, como canillas y componentes de las cisternas. Agregó que algunas personas arrojan yerba, toallas higiénicas y otros residuos en los inodoros, lo que provoca obstrucciones y agrava los problemas en las instalaciones sanitarias.

Finalmente, manifestó su esperanza de que las mejoras previstas permitan solucionar estos inconvenientes y brindar mejores condiciones a los pacientes y familiares que acuden diariamente al centro asistencial.

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