Descuido terminó en tragedia: adolescente perdió un brazo en accidente de moto en Caacupé

Una salida en motocicleta terminó en una tragedia para un adolescente en la compañía Almada, de Caacupé, donde sufrió una gravísima lesión que derivó en la amputación de uno de sus brazos. El caso vuelve a poner en evidencia los peligros a los que pueden exponerse los motociclistas ante situaciones que, en cuestión de segundos, pueden tener consecuencias irreversibles.

El percance ocurrió el viernes último, cuando el menor viajaba en compañía de su primo, de 18 años. Según los primeros datos, la manga de la ropa del adolescente se habría enredado en la rueda de la motocicleta, provocándole una lesión de extrema gravedad.

Tras el accidente, el adolescente fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial de Caacupé. Sin embargo, debido a la complejidad de su estado, tuvo que ser derivado al Hospital de Trauma, en Asunción, para recibir atención médica especializada.

Pese a que actualmente se encuentra estable, el menor sufrió la pérdida de uno de sus brazos, una consecuencia irreversible que marcará su vida y la de su familia.

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Llamado de atención

El dramático episodio constituye un llamado de atención sobre la importancia de extremar las precauciones al utilizar motocicletas, especialmente cuando se trata de menores de edad. La vestimenta suelta, las mangas largas y otras prendas que pueden entrar en contacto con las partes móviles del biciclo representan riesgos que no deben ser ignorados.

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Las circunstancias exactas del accidente aún deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.

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