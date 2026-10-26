Detergente de oro: Fiscalía ratifica que Nenecho Rodríguez debe ir a juicio

La audiencia preliminar al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), por el caso “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción, inició este lunes con la ratificación de la acusación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.

En consecuencia, fiscales anticorrupción Silvio Corbeta, Marlene González y Jorge Arce ratificaron la teoría del Ministerio Público y solicitaron al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia que la causa vaya a juicio oral.

Lea más: “Detergente de oro”: acusados devuelven más de G. 1.600 millones tras admitir esquema criminal

Por su parte el Abg. Claudio Lovera, representante legal de Nenecho, planteó los incidentes de sobreseimiento definitivo y, como alternativa, el sobreseimiento provisional del exintendente acusado. Además, en caso que la causa vaya a juicio oral, pidió que sea solo por el hecho punible de lesión de confianza y que el juzgado excluya la asociación criminal.

Los agentes fiscales del caso contestaron parte de los incidentes planteados por la defensa de encausado. La audiencia preliminar va a continuar este martes 27, a las 8:30, con la última parte de la postura del Ministerio Público sobre los incidentes presentados, según lo resuelto por el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia.

“Detergente de oro” causó perjuicio de G. 1.808 millones

Durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los citados años, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas, de acuerdo con la acusación fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Nenecho fue “cabecilla” en compra de “detergente de oro”, según la Fiscalía

El Ministerio Público sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la acusación resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

Lea más: Fiscalía acusa a “Nenecho” y a otras 15 personas más por caso “Detergentes de oro”

La Fiscalía resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales; además, las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, afirma la teoría acusatoria.

Ex “mano derecha” de Nenecho a juicio solo por un hecho

El acusado Wilfrido Adrián Cáceres Flores, ex jefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, afrontará juicio oral por el caso detergente de oro. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia el pasado 7 de julio.

Lea más: Detergente de oro: Wilfrido Cáceres va a juicio por presunta lesión de confianza

El magistrado admitió la acusación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, Marlene González y Jorge Arce, pero solo respecto al hecho punible de lesión de confianza, ya que resolvió excluir el tipo penal de asociación criminal.

Por otro lado, Estigarribia rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y la inclusión probatoria de una pericia técnica, planteados por la defensa en la audiencia preliminar.

Lea más: Tribunal patea juicio oral a Wilfrido Cáceres por presunta corrupción para el 2027

Wilfrido Cáceres afronta otro proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto a su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, y otras dos personas. En dicha causa el juicio oral está programado para el lunes 1 de febrero de 2027.