Detergente de oro: Wilfrido Cáceres va a juicio por presunta lesión de confianza

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa detergente de oro, específicamente en relación a Wilfrido Cáceres, sindicado como “mano derecha” de Óscar Nenecho Rodríguez, cuando éste ocupaba el cargo de intendente de Asunción, entre diciembre de 2019 y agosto de 2025.

El magistrado admitió la acusación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, pero solo respecto al hecho punible de lesión de confianza, ya que resolvió excluir el tipo penal de asociación criminal.

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Por otro lado, Estigarribia rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y la inclusión probatoria de una pericia técnica, planteados por la defensa en la audiencia preliminar que inició ayer y finalizó este martes con la decisión del juzgado.

En esta causa conocida como “detergente de oro”, el principal acusado es el ex intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez, sin embargo, por recursos pendientes en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora no se ha podido realizar la audiencia preliminar con relación al ex jefe comunal.

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