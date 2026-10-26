Funcionarios de la ANDE de Pilar se suman al paro nacional y suspenden la atención al cliente

El delegado sindical de la institución en Ñeembucú, José Simbrón, explicó que reclaman un presupuesto adecuado para garantizar el servicio eléctrico, el cumplimiento del Tratado de Itaipú y una mayor participación de la ANDE en los recursos derivados de las negociaciones.

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La oficina regional de la ANDE ubicada en la ciudad de Pilar permanece cerrada en el marco de la medida de fuerza, que afecta las actividades de las agencias en todo el país.

Según el delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), José Simbrón, la suspensión de las tareas se extenderá, por el momento, hasta mañana martes, mientras los trabajadores aguardan nuevas instrucciones de sus representantes sindicales en Asunción.

El dirigente sindical señaló que la medida involucra tanto a funcionarios como a contratistas, por lo que no se registra movimiento laboral habitual en las dependencias de la institución.

Simbrón detalló que la movilización se sustenta en tres principales reivindicaciones. La primera consiste en exigir un presupuesto adecuado para la ANDE, destinado a la provisión de herramientas, equipos e insumos necesarios para el desempeño de los trabajadores y para garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.

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El segundo reclamo apunta al cumplimiento del Tratado de Itaipú. En ese sentido, los trabajadores solicitan que la tarifa eléctrica se reduzca al costo de producción o que, en caso de acordarse una tarifa intermedia, el 50% de los recursos obtenidos mediante ese acuerdo sea destinado a la ANDE.

Como tercer punto, el delegado sindical manifestó que buscan advertir a la ciudadanía sobre la importancia del acuerdo operativo y los posibles perjuicios que, según sostuvo, podría ocasionar la falta de presupuesto para la institución.

Los trabajadores esperan novedades desde la capital sobre el desarrollo de las negociaciones y la continuidad de la medida de fuerza.

Mientras tanto, la atención presencial en las oficinas de la ANDE permanece suspendida en Ñeembucú durante las dos jornadas anunciadas.