Huelga de bioquímicos: gremio advierte medidas más duras tras el primer día de paro

Los servicios de laboratorio en los hospitales públicos del país se han visto resentidos durante este primer día de huelga convocada por la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP).

La vocera del gremio, la doctora Natalia Zarza, denunció una total falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía.

Sostuvo que las autoridades gubernamentales buscan minimizar el conflicto y calificó las respuestas oficiales como descaradas: “Mienten, mienten, mentirosos, vende humo, puro bla bla son. ¿Por qué lo que mienten así con ese descaro? Con ese descaro mienten a la prensa y mienten a la población".

Seguido añadió que “no tuvimos ninguna propuesta, ni para este año, ni para el 2028, ni para el 2029, es mentira, es una total mentira por parte del Ministerio de Salud”.

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Reclamos salariales y condiciones laborales

El sector reclama un reajuste salarial de 2 millones de guaraníes por vínculo tanto para profesionales contratados como nombrados. La vocera explicó que la pérdida del poder adquisitivo ha sido drástica a lo largo de los años.

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“Antes el bioquímico cobraba 3,5 del salario mínimo y ahora actualmente un bioquímico cobra 1,3 del salario mínimo”, mencionó.

Asimismo, la representante gremial cuestionó los sueldos actuales frente a la alta exigencia académica de la profesión: “Un contratado cobra 4.300.000 y con el 16% de descuento está cobrando 3.500.000 guaraníes, que es 500.000 más del salario mínimo. Y un nombrado cobra 5 millones, pero con el descuento, 4.300.000 por ahí está cobrando un nombrado con el descuento del 16%”.

Además del componente salarial, Zarza alertó sobre la precariedad general en los centros asistenciales, señalando la escasez crítica de recursos básicos e insumos: “Los laboratorios no tienen reactivos e insumos. Malabares hacen los jefes de servicios para poder tener reactivos, malabares, porque no hay reactivos. A veces de nuestra plata sacamos para comprar papel higiénico y lavandina”.

Próximas medidas

La movilización actual contempla un paro de 72 horas que este primer día llevó a los profesionales a manifestarse frente al Congreso Nacional, coincidiendo con el análisis de un proyecto en la comisión bicameral que involucra a la categoría profesional de bioquímicos, odontólogos y farmacéuticos.

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De persistir la falta de diálogo y respuestas concretas por parte del Estado, el gremio adelantó que endurecerá las protestas: “Vamos a volver, pero la presión ya no va a ser 72 horas, sino va a ser 10 días o 5 días”, concluyó Zarza.