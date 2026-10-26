Nacionales
26 de octubre de 2026 - 17:35

Más de 40 bioquímicos de Paraguarí se suman a huelga nacional y limitan los análisis

Bioquímicos de distintos hospitales del noveno departamento de Paraguarí se plegaron a la huelga nacional.
Bioquímicos de distintos hospitales del noveno departamento de Paraguarí se plegaron a la huelga nacional.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Unos 41 bioquímicos de hospitales públicos del departamento de Paraguarí se plegaron a la huelga nacional. Mientras dure la medida de fuerza, la atención se limita a pacientes internados y de la sala de urgencias.

Por Emilce Ramírez
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Unos 41 bioquímicos del noveno departamento, que integran el gremio de la Unión de Bioquímicos del Paraguay (UBP) se plegaron a la huelga nacional del sector, que se extenderá hasta el miércoles.

Los profesionales que no estaban de turno viajaron a Asunción para participar de la movilización, mientras que quienes permanecieron en los hospitales continúan realizando análisis a pacientes internados, de las áreas de urgencias y terapia que funciona en el Hospital Regional de Paraguarí.

La bioquímica Liz Cáceres, del Hospital Distrital de Carapeguá.
La bioquímica Liz Cáceres, del Hospital Distrital de Carapeguá.

La bioquímica del Hospital Distrital de Carapeguá, Liz González explicó que el gremio reclama un reajuste salarial de G. 2.000.000, que, según manifestó, no perciben desde hace 14 años.

La medida de fuerza es también por los pacientes porque los insumos que se reciben muchas veces son insuficientes, pedimos la reivindicación de la profesión del gremio de bioquímicos.

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Por su parte, la bioquímica Norma Ayala señaló que exigen mejorar la provisión de reactivos, las condiciones laborales y la asignación de recursos para contratar a más profesionales.

La bioquímica Norma Ayala y Liz Cáceres, del Hospital Distrital de Carapeguá, continúan realizando los análisis de los pacientes internados y de quienes acuden a la sala de urgencias.
La bioquímica Norma Ayala y Liz Cáceres, del Hospital Distrital de Carapeguá, continúan realizando los análisis de los pacientes internados y de quienes acuden a la sala de urgencias.

Consideró justo el reclamo salarial y pidió a las autoridades nacionales atender las reivindicaciones del sector. Además, recordó que los resultados laboratoriales son fundamentales para establecer diagnósticos médicos.

Servicio garantizado en laboratorio

La directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba, informó que en el departamento funcionan nueve servicios públicos de laboratorio, con un total de 41 bioquímicos en los distritos de Yaguarón, Paraguarí, Carapeguá, Quiindy, La Colmena, Ybycuí, Caapucú, Caballero y Mbuyapey, donde se garantiza la atención a pacientes internados y de urgencias.

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Aseguró que, por el momento, cuentan con reactivos, aunque los estudios disponibles dependen del equipamiento de cada establecimiento.

La directora de la Novena Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba, aseguró que está garantizado el servicio de laboratorio para pacientes internados y de urgencias.
La directora de la Novena Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba, aseguró que está garantizado el servicio de laboratorio para pacientes internados y de urgencias.

Reconoció que existe un déficit de bioquímicos y explicó que habilitar más servicios requiere inversión en infraestructura, equipamiento y contratación de profesionales.

Finalmente, señaló que los pacientes cuyos análisis fueron reprogramados en el Hospital Regional de Paraguarí podrán ser atendidos a partir del jueves.