Basílica de Caacupé da a conocer su nuevo número de WhatsApp tras hackeo de la cuenta

La Secretaría de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé actualizó su número oficial de WhatsApp luego de los inconvenientes registrados en los últimos días a raíz del hackeo de la cuenta, con el objetivo de restablecer la comunicación con los peregrinos y garantizar una mejor atención a los fieles.

A través de un comunicado, la institución informó que el nuevo número habilitado para consultas y comunicaciones es el 0987 679 730, por lo que instó a los peregrinos a tener en cuenta esta actualización al momento de contactar con la Secretaría.

Desde el santuario agradecieron la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el proceso, que se llevó adelante tras los inconvenientes técnicos que afectaron el servicio de mensajería. Asimismo, señalaron que la modificación busca brindar una atención más eficiente a las personas que necesitan realizar consultas relacionadas con las actividades y los servicios de la Basílica.

La actualización del contacto se da en un periodo de especial importancia para la Iglesia católica y para la ciudad de Caacupé, que se prepara para recibir a miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del país, en el marco de las festividades en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé.

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A días del novenario

El novenario de la Virgen de Caacupé comenzará el próximo 28 de noviembre, mientras que la fiesta central se celebrará el 8 de diciembre, fecha en la que tradicionalmente numerosos devotos llegan hasta la capital espiritual del Paraguay para expresar su fe y cumplir sus promesas.

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En este contexto, contar con un canal oficial de comunicación actualizado resulta importante para facilitar el contacto entre los fieles y la Secretaría, especialmente durante las semanas previas a la celebración mariana, cuando aumenta el interés por las actividades religiosas y la organización de las peregrinaciones.

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Horario de atención

La Secretaría de la Basílica recordó que atiende de lunes a sábado, de 07:00 a 11:30 y de 13:30 a 17:00.

Los domingos, el horario de atención es de 07:00 a 11:00.

Los peregrinos pueden comunicarse a través del nuevo número de WhatsApp, 0987 679 730, o mediante la línea directa 0511 24 47 32. También se encuentra habilitado el correo electrónico secretariabasilicadecaacupe@gmail.com.