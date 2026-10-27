Bioquímicos cierran rutas y denuncian abandono del Ministerio de Salud

La medida genera largas filas de vehículos, mientras que los manifestantes denuncian la falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de Economía.

La protesta se desarrolla en el marco de un paro nacional de laboratorios por 72 horas. En Coronel Oviedo, los profesionales comenzaron las manifestaciones con el cierre de la rotonda que da acceso al Hospital General de esta ciudad, donde permanecieron por más de 20 minutos y ocasionaron una importante congestión vehicular.

Posteriormente, se trasladaron hasta la rotonda principal de la ciudad, donde anunciaron que interrumpirían el tránsito cada cinco minutos, con el objetivo de visibilizar sus reclamos sin mantener un bloqueo permanente de las rutas.

La vocera oficial del Sindicato de Unión de Bioquímicos del Paraguay Natalia Zarza, manifestó que la movilización busca llamar la atención de las autoridades nacionales, a quienes acusó de mantener al sector en una situación de abandono.

“Nos trataste de invisibles, Ministerio de Salud. Dijiste que sin nosotros, sin laboratorios, el mundo seguía igual y los hospitales también. Hoy los bioquímicos estamos en la calle, estamos de huelga”, expresó.

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Reclaman reajuste salarial congelado hace 14 años

La sindicalista Zarza explicó que entre las principales reivindicaciones figuran el reajuste salarial, la continuidad de los nombramientos, la contratación de más profesionales y la provisión suficiente de reactivos e insumos para garantizar la atención a los pacientes.

Según indicó, en el país existen 185 laboratorios que enfrentan dificultades para funcionar con normalidad debido a la falta de recursos. Señaló que algunos servicios no trabajan durante las 24 horas y que otros funcionan únicamente determinados días de la semana, lo que limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de los pacientes.

La sindicalista afirmó que el reajuste salarial permanece congelado desde hace 14 años y cuestionó la remuneración que perciben actualmente los profesionales, considerando la formación académica y la responsabilidad que implica su trabajo.

Detalló que un bioquímico percibe aproximadamente G. 3.500.000 por vínculo laboral, equivalente a 1,3 salarios mínimos, pese a que la carrera requiere seis años de formación. Añadió que los profesionales necesitan continuar capacitándose y realizar especializaciones, maestrías y doctorados, pero que sus ingresos dificultan cubrir esos gastos.

Cuestionan propuesta del Ministerio de Salud

La representante sindical también cuestionó las negociaciones mantenidas con las autoridades nacionales. Afirmó que el Ministerio de Salud había planteado anteriormente un reajuste de G. 2 millones por vínculo laboral, propuesta que, según esperaba el sector, debía ser tratada posteriormente con el Ministerio de Economía.

Sin embargo, sostuvo que durante la mesa tripartita los representantes del Gobierno presentaron una propuesta diferente, situación que generó indignación entre los profesionales.

Zarza acusó a las autoridades de no actuar con seriedad para destrabar la huelga y afirmó que los bioquímicos se sintieron engañados durante las negociaciones.

Cierres cada cinco minutos

En cuanto a las medidas de fuerza en Coronel Oviedo, la vocera explicó que los cierres de las rutas PY02 y PY08 se realizan de manera intermitente, cada cinco minutos. Indicó que los manifestantes conversaron previamente con el comisario presente en el lugar para comunicar la modalidad de la protesta y tratar de resguardar a la ciudadanía.

No obstante, las interrupciones generan largas filas de vehículos en distintos accesos a la rotonda, complicando la circulación en uno de los principales puntos de conexión vial de la ciudad.

El paro nacional de laboratorios por 72 horas debe concluir oficialmente el miércoles a la medianoche, según explicó Zarza. Sin embargo, advirtió que las movilizaciones podrían continuar si no obtienen respuestas satisfactorias a sus reclamos.