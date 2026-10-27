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Nacionales
27 de octubre de 2026 - 20:09

Deisy Paola Giménez: solicitan reconstrucción de feminicidio en Lambaré

Bomberos y policías en escena nocturna, con un bombero en uniforme amarillo y un grupo de personas coordinando acciones.
Sitio donde quedó el cuerpo de Deisy Paola, la joven estudiante y trabajadora que fue asesinada a tiros por su exparejaABC

La reconstrucción del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, joven ultimada a tiros por su expareja el 8 de octubre pasado en Lambaré, fue solicitada por la querella. El juzgado penal de Garantías notificó a la Fiscalía, a fin de que expida al respecto.

Por ABC Color
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Los abogados William Amaral y Luis Aníbal Correa en representación de la madre de Deisy Paola Giménez Segovia, Adolfina Giménez Segovia, solicitaron hoy la reconstrucción del brutal feminicidio de la joven de 22 años, ocurrido en la noche del jueves 8 de octubre pasado en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

Los profesionales solicitaron que la diligencia se realice en la modalidad de anticipo jurisdiccional de prueba, que consiste en un acto procesal de carácter excepcional mediante el cual se recibe y practica una prueba durante la etapa de investigación ante el temor de que no pueda ser realizado en el futuro.

Lea más: Deisy Paola Giménez: juzgado de Lambaré admite querella por feminicidio

Los querellantes justifican este temor en la posibilidad de que el procesado Aldo Alexis Duarte (26) se quite la vida, en atención a las constantes referencias de la expareja de Deisy sobre esta posibilidad.

El juez penal de Garantías de Lambaré Rodrigo Duré notificó de la petición a la fiscala Amelia Bernal, a fin de que dictamine sobre el particular en un plazo de tres días.

Querella adhesiva admitida

La solicitud se presenta luego de que el juez Rodrigo Duré admitiera la querella adhesiva promovida por Amaral y Correa en representación de la madre de la víctima. La acción está dirigida contra Duarte Moreira por los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso.

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez.

El procesado cumple prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Penitenciaría de Tacumbú. Además, el juzgado estableció el 10 de abril de 2027 como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo de la investigación.

Tras la admisión de la querella, el abogado William Amaral había adelantado que solicitaría una serie de diligencias para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, entre ellas la reconstrucción de los hechos.

Así ocurrió el crimen

Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada a balazos minutos después de las 22:00 del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo, un local de la cadena Biggie, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

La joven fue interceptada sobre la calle Ybyra Pyta, casi Diego García, a una cuadra de su destino. El presunto autor habría llegado en un automóvil Toyota Runx blanco, con el que le cerró el paso antes de descender del vehículo, según imágenes de circuito cerrado que registraron parte de la secuencia.

Uniformados de la Policía Nacional evalúan la situación, con un camión de bomberos iluminando la escena en una calle mojada.
Sitio donde quedó el cuerpo de Deisy Paola Giménez Segovia, tras ser ultimada a tiros por su expareja

De acuerdo con los datos de la investigación, la joven intentó escapar mientras se escuchaba un primer disparo y pedía auxilio desesperadamente.

Tras caer al suelo, recibió otros dos disparos. La víctima sufrió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en el brazo izquierdo. Posteriormente, el atacante volvió a su automóvil y huyó del lugar.

Lea más: Feminicidio: denunció a su agresor, el juzgado ordenó alejamiento, pero igual la mató

La Policía identificó como presunto autor a su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira. Entre los antecedentes del caso figura que la joven había presentado una denuncia contra él antes del crimen.

Con el pedido de reconstrucción, la representación legal de la madre busca incorporar una diligencia que permita examinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, en el marco de la investigación penal.

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