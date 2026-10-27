Deisy Paola Giménez: solicitan reconstrucción de feminicidio en Lambaré

Los abogados William Amaral y Luis Aníbal Correa en representación de la madre de Deisy Paola Giménez Segovia, Adolfina Giménez Segovia, solicitaron hoy la reconstrucción del brutal feminicidio de la joven de 22 años, ocurrido en la noche del jueves 8 de octubre pasado en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

Los profesionales solicitaron que la diligencia se realice en la modalidad de anticipo jurisdiccional de prueba, que consiste en un acto procesal de carácter excepcional mediante el cual se recibe y practica una prueba durante la etapa de investigación ante el temor de que no pueda ser realizado en el futuro.

Lea más: Deisy Paola Giménez: juzgado de Lambaré admite querella por feminicidio

Los querellantes justifican este temor en la posibilidad de que el procesado Aldo Alexis Duarte (26) se quite la vida, en atención a las constantes referencias de la expareja de Deisy sobre esta posibilidad.

El juez penal de Garantías de Lambaré Rodrigo Duré notificó de la petición a la fiscala Amelia Bernal, a fin de que dictamine sobre el particular en un plazo de tres días.

Querella adhesiva admitida

La solicitud se presenta luego de que el juez Rodrigo Duré admitiera la querella adhesiva promovida por Amaral y Correa en representación de la madre de la víctima. La acción está dirigida contra Duarte Moreira por los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El procesado cumple prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Penitenciaría de Tacumbú. Además, el juzgado estableció el 10 de abril de 2027 como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo de la investigación.

Tras la admisión de la querella, el abogado William Amaral había adelantado que solicitaría una serie de diligencias para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, entre ellas la reconstrucción de los hechos.

Así ocurrió el crimen

Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada a balazos minutos después de las 22:00 del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo, un local de la cadena Biggie, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

La joven fue interceptada sobre la calle Ybyra Pyta, casi Diego García, a una cuadra de su destino. El presunto autor habría llegado en un automóvil Toyota Runx blanco, con el que le cerró el paso antes de descender del vehículo, según imágenes de circuito cerrado que registraron parte de la secuencia.

De acuerdo con los datos de la investigación, la joven intentó escapar mientras se escuchaba un primer disparo y pedía auxilio desesperadamente.

Tras caer al suelo, recibió otros dos disparos. La víctima sufrió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en el brazo izquierdo. Posteriormente, el atacante volvió a su automóvil y huyó del lugar.

Lea más: Feminicidio: denunció a su agresor, el juzgado ordenó alejamiento, pero igual la mató

La Policía identificó como presunto autor a su expareja, Aldo Alexis Duarte Moreira. Entre los antecedentes del caso figura que la joven había presentado una denuncia contra él antes del crimen.

Con el pedido de reconstrucción, la representación legal de la madre busca incorporar una diligencia que permita examinar las circunstancias en que ocurrió el ataque, en el marco de la investigación penal.