Deisy Paola Giménez: juzgado de Lambaré admite querella por feminicidio

El juez penal de Garantías Rodrigo Duré admitió hoy la querella adhesiva presentada por los abogados William Amaral y Luis Aníbal Correa en representación de la madre de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, Adolfina Glmenez Segovia.

La acción -por feminicidio y homicidio doloso- está dirigida contra la expareja de la joven, Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años, quien cumple prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Penitenciaría de Tacumbú). El juzgado fijó como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo el 10 de abril de 2027.

En declaraciones a ABC, el abogado Amaral comentó que ahora que tiene la participación como querellante, solicitará una serie de diligencias, entre ellas la reconstrucción de los hechos.

Querellante afirma que error garrafal dejó sola a Deisy Paola Giménez

En un video publicado en sus redes sociales el día de la presentación de la querella, Amaral relata en forma detallada las gestiones realizadas por la víctima para denunciar la grave situación de violencia familiar y hostigamiento que sufría de parte de su expareja.

El profesional cuestionó duramente la actuación de las autoridades intervinientes que no dieron la debida atención a la acuciante situación de riesgo claramente relatada por la víctima en su denuncia, con el desgraciado resultado ya conocido.

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“Tenemos acá a mis ojos, muestro a todos el expediente donde se sustanció el error garrafal y la ausencia del comportamiento adecuado por parte de las instituciones que no han, no han podido llevar a cabo la protección a la mujer y la han dejado sola. Nuestra compañera fue vilmente asesinada como un animal, como un conejo, como un perro en la calle, sin un viso de piedad por este miserable (...)”

“Lo llamativo de todo esto es que desde el día 18 de septiembre, recién el 1 de octubre, se sustancia el juzgado de Paz, la audiencia de sustanciación. Acá tenemos una situación súper complicada, en el sentido que tanto tiempo ha pasado y se llevó a cabo de esa manera el asesinato de nuestra compañera”, explicó.

Amaral resaltó que lo más grave de todo es que el 7 de octubre, los compañeros de la oficina se han constituido en el juzgado de Paz de Lambaré, para hacer seguimiento del caso y no existía en el expediente ningún oficio destinado a la Fiscalía.

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Jueza de Paz que no ofició a la Fiscalía debe ser “inmediatamente destituida”

“Cuando el día 9 de octubre, debido al luctuoso suceso acontecido el día 8 a las 22:02, donde la compañera perdió la vida, se presentan nuestros compañeros a solicitar copias del expediente y ahí nos encontramos con la desagradable noticia de que había un oficio emitido emanado el día 7 de octubre, cuando también los compañeros estuvieron en el juzgado el día 7 de octubre y hasta la hora 12:30 no había en el expediente ningún oficio para la Fiscalía. Por ende, la Fiscalía nunca tuvo conocimiento debido a la negligencia, pericia, ineptitud y la falta de empatía de esta jueza llamada Lidia Fariña, que debe ser inmediatamente destituida”, afirmó Amaral.

Finalmente, el abogado expresa su confianza en la que tras la auditoría ordenada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Eugenio Jiménez, superintendente de Central, se adopten las medidas correspondientes.

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Víctima de feminicidio estaba a punto de recibirse de abogada

Deisy Paola Giménez Segovia cursaba el último año de la carrera de Derecho en una universidad privada, la que solventaba con el fruto de sus dos trabajos: de día trabajaba en un estudio jurídico y de noche, en una sucursal de Biggie. Oriunda de San Estanislao, a sus 22 años de edad, tenía un futuro brillante que fue truncado de manera cobarde en la noche del jueves 8 de octubre.

Ese día, a las 22:40, la joven universitaria se dirigía a su trabajo en Lambaré. Cuando estaba a solo una cuadra del local -específicamente sobre la calle Ybyra Pyta casi Diego García- fue interceptada por su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira (26).

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El hombre llegó al lugar a bordo de un automóvil Toyota Runx y descendió del mismo con un arma en mano. Al verse en peligro, Deisy gritó, pidió auxilio, intentó escapar pero fue en vano. Duarte hizo tres disparos a sangre fría, uno de los cuales impactó en el brazo izquierdo y dos en la cabeza de la joven.

Posteriormente, Duarte se dio a la fuga en su vehículo y fue aprehendido en la noche del día siguiente, en Villeta.