Feminicidio: denunció a su agresor, el juzgado ordenó alejamiento, pero igual la mató

En la tarde del viernes 18 de septiembre pasado, Deisy Paola Giménez Segovia -víctima de feminicidio en la noche del jueves en Lambaré- se presentó en la oficina de la División de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la comisaría 32° Central de Posta Ybycua para denunciar a su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años.

Según la denuncia presentada, la joven fue víctima en reiteradas ocasiones de agresiones físicas, verbales y psicológicas de parte de Aldo Alexis, a quien catalogó como muy celoso y posesivo.

Asimismo, relató otras dos situaciones específicas de peligro que vivió durante días seguidos, las cuales evidenciaban que la situación de violencia iba escalando.

Denuncia menciona amenaza de muerte y de quema de vehículo

La mujer aseguró en ese momento que en todo momento su pareja la amenazaba de muerte, le mencionaba que conocía la casa de sus padres en Lambaré y que en cualquier momento la iba a interceptar en la calle. El hombre también le decía que iba a quemar su vehículo.

“Siempre ha sido amenazada, de distintas formas, diciéndole que iba a acabar con su vida, que conoce la casa de sus padres, que iba a esperarle afuera, que iba a quemar su automóvil y demás tipos de amenazas que ya le tienen en zozobra”, refiere la transcripción del relato de la angustiada joven.

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Sospechoso de feminicidio intentó estrangular a su víctima días antes

Deisy Paola relató que en la noche del miércoles 16 de septiembre Aldo Alexis se comportó extremadamente violento con ella, a tal punto que le destrozó su teléfono celular y luego la intentó estrangular.

Para evitar que esa noche la mujer salga de la casa a pedir ayuda a sus familiares le quitó las llaves de su auto. Deisy relató en su denuncia que para evitar que las cosas pasen a mayores se quedó en la casa y esperó que el hombre se tranquilice.

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Al día siguiente, el jueves 17 de septiembre cuando ya ella se había refugiado en la casa de su madre en el barrio Santa Lucía de Lambaré, efectivamente pudo ver a Aldo Alexis, quien en ese momento ya era su expareja, rondando el sitio a bordo de su vehículo.

Ante esta situación la víctima acudió a las autoridades, a las que solicitó el auxilio de las fuerzas públicas para acceder a medidas de protección de alejamíento.

Ante hostigamiento, juzgado dictó prohibición de acercamiento

Aparentemente, ese mismo día 18 de septiembre pasado, la denuncia fue remitida al juzgado y la jueza de Paz Natalia Molas dispuso la prohibición de acercamiento de Aldo Alexis a 500 metros de la víctima y de los lugares donde esta frecuenta.

Igualmente el juzgado de Paz ordenó que la víctima pueda retirar sus pertenencias de la casa que estaba compartiendo con su victimario y que este procedimiento se realice con la presencia de efectivos de la comisaría 32° Central de Posta Ybycua.

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También el juzgado prohibió que el hombre siga hostigando, insultando, humillando, agrediendo y amenazando a la víctima, también informó que se dispondrá un día para que las partes puedan presentarse en el juzgado para prestar declaración.

Igualmente, la oficina de la División de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la comisaría 32° Central elevó la denuncia de Deisy Paola a la fiscalía zonal de la ciudad de Julián Augusto Saldívar. Según el sello de mesa de entrada el informe fue recibido por la abogada funcionaria Erna Meza Zaracho.

Denunciado cumplió su amenaza y mató a su víctima en Lambaré

Sin embargo, más allá de los simples procedimientos protocolares aplicados a este tipo de denuncias, en ninguna de las instituciones a los que acudió, la joven trabajadora y estudiante universitaria encontró la ayuda o respaldo que estaba buscando para resguardar su vida de manera efectiva.

Finalmente, Deisy Paola terminó asesinada brutalmente cerca de su casa cuando iba rumbo a su trabajo en la noche del jueves, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.