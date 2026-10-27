Sitrande realiza vigilia frente al MEF y reclama más recursos para la ANDE

La vigilia del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se desarrolla en el contexto del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN). Para las 16:00 de hoy está prevista una reunión con autoridades de la cartera económica.

El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, manifestó su descontento con la distribución de los recursos y cuestionó que la ANDE destine fondos a programas del Gobierno mientras los funcionarios enfrentan dificultades para acceder a insumos y mejoras salariales.

“Estamos un poco cansados y molestos porque sentimos que el Gobierno utiliza demasiado los recursos de la ANDE para sus programas. Se luce con la ANDE, pero el que no se luce es el funcionario de la ANDE porque cada vez nosotros tenemos que estar peleándonos por cubiertas o fusibles y ahora también tenemos que estar desfados en nuestros ingresos”, declaró.

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Sitrande reclama actualización salarial

Uno de los principales pedidos del sindicato es la actualización presupuestaria del rubro 100, correspondiente a los salarios de los funcionarios. Según Villalba, este componente permanece paralizado desde 2024.

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El gremio sostiene que los ingresos de los trabajadores están desfasados y reclama una respuesta que permita mejorar sus condiciones laborales y salariales.

“Nos parece demasiado injusto que la ANDE esté financiando al Gobierno su programa Hambre cero y compañía, mientras nosotros estamos cada vez más en la miseria”, sostuvo Villalba.

Falta de materiales y vehículos para atender reclamos

Otro de los puntos centrales de la protesta es la necesidad de contar con más materiales, reparar los vehículos de la institución y fortalecer las cuadrillas de funcionarios encargadas de atender los reclamos de la ciudadanía.

“Todos esos rubros están debilitados, no tenemos suficiente para poder cubrir”, lamentó el secretario de Sitrande.

El funcionario también cuestionó la falta de un contrato para la reparación de camiones, una situación que, según indicó, afecta la capacidad operativa de la institución.

“Hoy en día, no tenemos un contrato para reparación de camiones. Nos parece una irresponsabilidad muy grande”, sostuvo.

Piden una salida económica para electricistas de 70 años

Entre las reivindicaciones también figura la situación de los electricistas residentes de 70 años en adelante que continúan trabajando porque todavía no reúnen los requisitos para acceder a la jubilación, debido al régimen que tenían durante sus inicios en la institución.

Ante esta situación, Sitrande solicita una salida económica que permita a estos trabajadores retirarse y permanecer en sus hogares, considerando su edad, explicó Villalba.

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Sitrande espera respuestas del Ministerio de Economía

El sindicato plantea que las necesidades salariales deben abordarse junto con las condiciones materiales necesarias para que los funcionarios puedan cumplir sus tareas.

“Todo eso para nosotros es importante y engloba en lo que es el trabajo del funcionario, quien tiene que estar bien remunerado, pero también debe tener las herramientas para poder trabajar bien”, agregó.

Desde ayer, Sitrande está en paro nacional en reclamo de la reposición de los fondos recortados en el presupuesto institucional y en rechazo del manejo de los recursos energéticos.