Antigua estación de trenes de Tebicuary se cae a pedazos en medio del abandono.

La antigua estación de trenes de la ciudad de Tebicuary, en el departamento de Guairá, se encuentra en total abandono y presenta un deterioro progresivo.

El edificio, que forma parte del patrimonio histórico ferroviario de la zona, permanece desocupado, rodeado de malezas y sin un proyecto vigente de restauración.

La infraestructura, ubicada sobre un ramal de la ruta PY10, entre Villarrica y Paraguarí, evidencia las consecuencias de la falta de mantenimiento.

El inmueble presenta ventanas rotas, suciedad acumulada y basura en sus alrededores, mientras que la vegetación crece en el predio y dificulta el acceso al lugar.

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Pérdida patrimonial

El estado de la antigua estación representa una pérdida patrimonial para la comunidad, debido a su valor histórico como parte de la actividad ferroviaria que marcó el desarrollo de distintas localidades del país.

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Sin embargo, actualmente no se observan avances para recuperar el edificio y aprovecharlo con fines culturales o turísticos.

El intendente saliente de Tebicuary, Juan Paredes (ANR), había señalado que el lugar estuvo ocupado precariamente por un hombre cuya identidad no trascendió, quien falleció tiempo atrás.

Desde entonces, el inmueble volvió a quedar deshabitado y continúa deteriorándose.

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Proyecto de restauración quedó en el intento

Según explicó el jefe comunal, durante su administración se realizaron gestiones para concretar un convenio con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa), con la intención de restaurar la histórica estación y convertirla en un centro cultural para la comunidad.

La iniciativa buscaba recuperar el edificio y darle un uso que permitiera preservar su valor patrimonial, además de generar un espacio destinado a actividades culturales. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse y la infraestructura continúa en condiciones deplorables.

Hasta el momento, no se cuenta con un proyecto vigente de restauración que permita establecer cuándo podrían comenzar los trabajos de recuperación. Mientras tanto, el inmueble permanece expuesto al deterioro y a la falta de mantenimiento.