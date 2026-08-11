Villarrica: comuna proyecta recuperar emblemático silo y el antiguo predio ferroviario

La Municipalidad de Villarrica proyecta restaurar y poner en valor el emblemático silo ubicado en el predio de la exestación de trenes, con el objetivo de preservar este patrimonio histórico y convertir el sector en un nuevo atractivo turístico y cultural de la ciudad.

El silo forma parte del acervo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y se encuentra protegido como Patrimonio Cultural de la Nación en el marco de la Ley N° 5621/16, por lo que cualquier intervención deberá realizarse mediante los mecanismos correspondientes y con las autorizaciones de las instituciones competentes.

Desde la Municipalidad señalaron que actualmente se encuentran recabando información ante la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y el MAG, con miras a establecer un convenio que permita formalizar la intervención y definir las condiciones para la restauración de la estructura.

Una vez reunidos los antecedentes y datos técnicos solicitados a las instituciones, la administración municipal prevé presentar formalmente el proyecto ante el MAG para avanzar hacia la suscripción del convenio correspondiente.

El plan contempla juegos de luces

La propuesta contempla no solamente la restauración y pintura del silo, sino también el mejoramiento del entorno inmediato. Entre las ideas mencionadas se encuentran la instalación de juegos de luces y otras intervenciones destinadas a realzar visualmente el conjunto durante las visitas.

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El proyecto pretende aprovechar además la ubicación del silo junto a la antigua estación ferroviaria, uno de los espacios históricos más importantes de Villarrica. La intención es que ambos elementos puedan integrarse en un circuito turístico y cultural que permita recuperar parte de la memoria vinculada al antiguo sistema ferroviario.

En ese sentido, la Municipalidad también mantiene conversaciones con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) para gestionar la llegada de una locomotora y la instalación de rieles en el predio de la exestación. Según indicaron desde la administración comunal, este convenio ya se encuentra encaminado.

La recuperación del espacio ferroviario permitiría complementar la puesta en valor del silo con otros elementos relacionados con la historia del ferrocarril, generando un punto de interés para visitantes y habitantes de la ciudad.

Existen tres en su tipo

El intendente Ovidio Cuevas​ (ANR-HC) señaló durante una visita al sector que en Paraguay existirían solamente tres estructuras de este tipo que anteriormente funcionaban como molinos y que actualmente se encuentran en desuso. En ese contexto, destacó el potencial que tendría su recuperación para el turismo.

Uno de ellos se encuentra en Encarnación, en la zona de la playa San José, y el otro en Asunción, sobre la calle Artigas.

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La Municipalidad también tomó como referencia la experiencia de Encarnación, donde existe una estructura similar que se encuentra bajo cuidado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), debido a que está ubicada dentro de su franja de dominio. La comuna busca conocer detalles de ese modelo para analizar alternativas aplicables al proyecto de Villarrica.