Cooperativa de San José de los Arroyos Ltda intervenida tras denuncias de millonario desfalco y deudas

Unos 2150 socios y ahorristas denuncian un supuesto desfalco de G. 2.634 millones mediante la unificación de 50 créditos concedidos a un exgerente general de nombre Juan de la Cruz Monjes y a su hija Tamara Monjes, pero advierten que el perjuicio económico sería mucho mayor debido a otras operaciones cuestionadas y millonarios préstamos de entidades financieras que ahora demandan a la institución.

El abogado Daniel Benítez Romero, representante de un grupo de ahorristas, confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros que pudieran surgir durante la investigación.

Benítez informó que la denuncia se encuentra a cargo de la agente fiscal Natalia Chávez, quien debe desarrollar las diligencias preliminares para determinar los hechos denunciados y la eventual participación de los involucrados.

El abogado señaló que los denunciantes también impulsarán nuevas diligencias para acceder a información contable y financiera que, según afirmó, anteriormente no les fue proporcionada bajo el argumento del secreto bancario.

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Investigación millonarios créditos de directivos

La denuncia menciona inicialmente a Juan de la Cruz Monjes, pero la investigación deberá determinar si otros funcionarios o directivos tuvieron participación en las operaciones cuestionadas.

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La denuncia fue presentada luego de que una fiscalización solicitada al Incoop derivó en la intervención de la cooperativa. Mientras avanzan las verificaciones administrativas y las diligencias fiscales, los socios reclaman información clara sobre la situación financiera de la entidad y el destino de sus recursos.

Benítez señaló que una de las operaciones más llamativas involucra a Juan de la Cruz Monjes, quien se desempeñaba como gerente general hasta el 2025, y a su hija, Tamara Monjes.

Según la denuncia, ambos acumularon 50 créditos, 36 correspondientes al exgerente y 14 a su hija, que posteriormente fueron unificados por un monto aproximado de G. 2.634 millones.

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Préstamos de otras entidades y demandas

El abogado cuestionó las condiciones en que se habrían otorgado estos préstamos, señalando que tendrían como respaldo un pagaré, cuotas anuales y una tasa de interés del 10%. Añadió que las condiciones crediticias, incluido el sistema de amortización alemán, fueron aprobadas por el Consejo de Administración.

Para los denunciantes, esta operación constituye una de las principales irregularidades que deben esclarecerse, aunque sostienen que el problema financiero de la cooperativa no se limita a estos créditos.

El abogado también cuestionó que la Cooperativa San José haya captado aproximadamente G. 35.000 millones en ahorros durante el 2024 y, pese a disponer de esa liquidez, haya recurrido a préstamos de otras cooperativas y entidades de intermediación financiera.

Según explicó, algunas de estas entidades acreedoras actualmente están promoviendo demandas contra la cooperativa para reclamar el cumplimiento de sus obligaciones.

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Preocupación por los ahorros de 2.150 socios

La Cooperativa San José cuenta con aproximadamente 2.150 socios y constituye una de las instituciones económicas importantes de la comunidad.El socio Fernando Sanabria Núñez, estimó que el perjuicio económico general rondaría los G. 31.000 millones, según la auditoría o fiscalización a la que hizo referencia.

El monto deberá ser precisado mediante la revisión de los documentos contables y financieros. No obstante, la cifra mencionada por el socio refleja la dimensión de la crisis que, según los denunciantes, atraviesa la institución.

El socio advirtió que una eventual liquidación tendría consecuencias graves para la economía local y para las familias que depositaron sus ahorros en la entidad.

Indicó que algunos ahorristas tendrían depósitos superiores a G. 1.000 millones, mientras que otros contarían con montos de entre G. 500 millones y G. 700 millones.