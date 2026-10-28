Feria de la Agricultura Familiar frente al Congreso Nacional

Carne de vaca y de cerdo a G. 28.000 el kilo, paquetes de legumbres a partir de G.10.000. Frutas estacionales como sandía a G. 30.000 el completo y la rebanada a G. 10.000. Y muchos productos más se ofrecen en la feria de la agricultura familiar campesina que se desarrolla esta mañana en la plaza Eligio Ayala frente a la sede del Congreso Nacional en el microcentro de Asunción.

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Los productores llegan desde diversos puntos del país para poder ofrecer sus productos sin intermediarios. “Estamos acá hasta agotar stock”, invitó el productor Rafael Ortega a los interesados en abastecerse aprovechando el fin de mes y de paso, ahorrarse un poco de dinero atendiendo las disparadas en los grandes centros comerciales.

Una iniciativa popular

Esta feria es organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y fue habilitada a las 06:00. Busca conectar directamente al productor con el consumidor sin intermediarios.

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Del evento participan 440 familias de 16 organizaciones de diferentes departamentos del país, ofreciendo sus productos y artesanías hasta agotar existencias.

“Esta iniciativa busca impulsar la productividad y garantizar la rentabilidad de las familias rurales mediante el trabajo de la Dirección de Comercialización y la Dirección de Extensión Agraria”, declaró la cartera estatal a través de un comunicado de prensa.