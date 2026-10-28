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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 11:02

Feria de la Agricultura Familiar frente al Congreso Nacional

Dos vendedores en un mercado al aire libre, uno con camiseta roja y otro con delantal verde, rodeados de cebollas y productos agrícolas.
Productores presentan verduras y otros productos agrícolas en Asunción durante un evento.Gentileza

Productores de distintos puntos del país llegaron hasta el microcentro de Asunción para ofrecer verduras, queso Paraguay, carne de cerdo, mandioca y otros productos agrícolas “directamente de la granja al consumidor” a precios accesibles. Los mismos se encuentran frente al Congreso Nacional y estarán durante toda la mañana.

Por ABC Color
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Carne de vaca y de cerdo a G. 28.000 el kilo, paquetes de legumbres a partir de G.10.000. Frutas estacionales como sandía a G. 30.000 el completo y la rebanada a G. 10.000. Y muchos productos más se ofrecen en la feria de la agricultura familiar campesina que se desarrolla esta mañana en la plaza Eligio Ayala frente a la sede del Congreso Nacional en el microcentro de Asunción.

Lea más: Más de 80 productores de Ñeembucú ofrecieron productos de la finca en una feria en Pilar

Los productores llegan desde diversos puntos del país para poder ofrecer sus productos sin intermediarios. “Estamos acá hasta agotar stock”, invitó el productor Rafael Ortega a los interesados en abastecerse aprovechando el fin de mes y de paso, ahorrarse un poco de dinero atendiendo las disparadas en los grandes centros comerciales.

Puesto de quesos con carteles de precios, mientras una persona con camiseta negra atiende y otra con camiseta verde observa.
Productores locales venden quesos y otros alimentos frescos frente al Congreso Nacional.

Una iniciativa popular

Esta feria es organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y fue habilitada a las 06:00. Busca conectar directamente al productor con el consumidor sin intermediarios.

Lea más: Feria de la Agricultura Familiar en la Costanera: esto ofrecen hoy a los visitantes

Del evento participan 440 familias de 16 organizaciones de diferentes departamentos del país, ofreciendo sus productos y artesanías hasta agotar existencias.

Dos vendedores en un mercado al aire libre, uno con camiseta roja y otro con delantal verde, rodeados de cebollas y productos agrícolas.
Productores presentan verduras y otros productos agrícolas en la plaza Eligio Ayala frente al Congreso Nacional

“Esta iniciativa busca impulsar la productividad y garantizar la rentabilidad de las familias rurales mediante el trabajo de la Dirección de Comercialización y la Dirección de Extensión Agraria”, declaró la cartera estatal a través de un comunicado de prensa.

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