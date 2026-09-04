Feria de la Agricultura Familiar en la Costanera: esto ofrecen hoy a los visitantes

La Costanera de Asunción recibe una nueva edición de la ExpoFeria de la Agricultura Familiar Joven, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que busca visibilizar el trabajo de las nuevas generaciones en el campo paraguayo.

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El evento en su primer día presentó actividades artísticas, patios de comida con platos típicos y dinámicas pensadas para toda la familia.

Una propuesta en dos etapas: de la tarde gourmet a la madrugada de feria

La actividad arrancó ayer jueves 3 de septiembre a las 17:00 y se extendió hasta las 22:00. Durante esta primera jornada, los jóvenes emprendedores de distintos puntos del país presentaron sus productos en un entorno interactivo y festivo.

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“Es una feria pensada para los jóvenes, donde los principales protagonistas van a ser ellos, ofertando productos de la agricultura familiar con valor agregado”, destacó el ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Durante la primera jornada se habilitó un “Mercadito Gourmet”, donde se ofrecieron productos procesados en origen como yerba mate saborizada de Itapúa (libre de gluten), mermeladas, encurtidos, miel de abeja y preparados como el cocido quemado instantáneo.

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Además, los asistentes disfrutaron de un espacio de descanso y un patio de comidas típicas atendido por los padres de los feriantes.

Aprovechando la proximidad del mes de la primavera, el recinto presentó un “túnel de flores”, un paseo temático donde se exhibirán y comercializarán orquídeas y flores de corte.

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Madrugar para encontrar lo mejor del campo

Ya en las primeras horas de este viernes, las actividades se iniciaron a las 05:00 y se extenderán hasta agotar stock, respondiendo a la costumbre de los compradores habituales que acuden en busca de alimentos frescos a primera hora.

La apertura oficial del sector comercial está prevista para las 07:30. En esta jornada principal, los visitantes podrán acceder directamente a la producción convencional a precios diferidos y sin intermediarios: desde el tradicional queso paraguayo, cortes de carne de cerdo, oveja y cabra, hasta hortalizas, verdeos, tomates, pimientos, mandioca y batata.

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“El comprador se encuentra frente a frente con el productor. Al no haber intermediarios, se garantizan precios mucho más accesibles que en otros mercados”, recalcó el titular del MAG.

Apuesta al arraigo y al desarrollo familiar

Desde el Ministerio de Agricultura remarcaron que estas ferias no solo representan una oportunidad comercial para los consumidores de la capital, sino que constituyen el sustento y el motor de educación para cientos de hogares rurales.

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“Detrás de estas ferias hay muchos jóvenes que hoy son profesionales gracias al trabajo familiar. Estos eventos se hacen para visibilizar el aporte de la agricultura familiar y el esfuerzo de la juventud en el campo”, subrayó Giménez.

El ministro destacó el recambio generacional en el campo, la incursión en la agroindustria y reveló que las ferias han movilizado más de G. 670.000 millones. Con la participación de productores de 12 departamentos del país, la muestra no solo busca conectar al consumidor capitalino con alimentos frescos sin intermediarios, sino también consolidar un modelo agrícola competitivo y tecnológico.

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“En una sola jornada de feria, la venta mínima por productor ronda los 6 millones de guaraníes, llegando en varios casos a los 12,5 millones. Si hay ingresos económicos, hay movimiento financiero en el interior de la República. La agricultura de subsistencia no le atrae a nadie, pero una agricultura de mercado, competitiva y que genera ingresos sí despierta el interés de la juventud”, aseguró la autoridad.

Para el titular del MAG, el recambio generacional es clave para garantizar la soberanía alimentaria y la competitividad internacional del país: “Convertir la agricultura en algo competitivo y sostenible requiere de personas con capacidad para adoptar las tecnologías necesarias. Paraguay tiene el potencial para ser autosustentable y abastecer a mercados gigantescos como Brasil y Argentina, pero necesitamos innovar y darle valor agregado a lo que producimos”, finalizó el ministro.