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29 de octubre de 2026 - 16:15

Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica

Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica.
Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica.

Seis internos dieron positivo a tuberculosis en la cárcel de Villarrica tras jornadas de tamizaje en las que se evaluó a 329 de los 687 reclusos.

Por Siro Benítez
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Seis casos de tuberculosis fueron detectados durante las jornadas de tamizaje en la Penitenciaría Regional de Villarrica, departamento de Guairá. La intervención permitió evaluar a 329 personas privadas de libertad, de una población total de 687 internos, con el objetivo de identificar precozmente la enfermedad y prevenir nuevos contagios.

La actividad fue desarrollada por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, con el acompañamiento del equipo local, PRONASIDA y médicos pasantes rurales de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Los estudios se realizaron mediante radiografías de tórax con lectura asistida por inteligencia artificial, que permite detectar lesiones compatibles con la enfermedad.

La Dra. Laura Riquelme, jefa del Programa de Tuberculosis y Lepra de la IV Región Sanitaria, informó que se recolectaron más de 50 muestras para estudios bacteriológicos y que los seis pacientes identificados como positivos ya iniciaron el tratamiento correspondiente. Desde la Dirección de la Penitenciaría confirmaron que los afectados permanecen aislados como medida para reducir el riesgo de transmisión.

Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica.
Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica.

La profesional señaló que el operativo permitió evaluar a una buena parte de la población penitenciaria. Asimismo, indicó que el equipo sanitario prevé retomar estas actividades en febrero o marzo del próximo año, atendiendo a la importancia de mantener la vigilancia en una población considerada vulnerable.

Lea más: Tuberculosis: solo el 20% de los reclusos continúa su tratamiento al salir de prisión

Riquelme manifestó su preocupación por la presencia de la enfermedad en personas cada vez más jóvenes. Mencionó que entre los internos hay pacientes de 22 y 25 años y explicó que, además de las condiciones de encierro, otros factores pueden incrementar la vulnerabilidad frente a la tuberculosis.

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denuncia intervenciones irregulares en el penal de Villarrica.
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denuncia intervenciones irregulares en el penal de Villarrica.

Más de 70 casos en Guairá

La jefa del programa informó que, en lo que va del año, se registran más de 70 casos de tuberculosis en el departamento de Guairá. El año pasado, la región sanitaria cerró con 112 casos, según los datos proporcionados por la profesional.

Lea más: Blindaje epidemiológico: iniciarán seguimiento de dos años contra la tuberculosis en prisiones

La búsqueda activa de casos en las penitenciarías es fundamental para detectar oportunamente a los afectados, iniciar el tratamiento y evitar contagios entre los internos, el personal penitenciario y la comunidad. La preocupación también alcanza a las personas que recuperan su libertad, ya que podrían desarrollar síntomas posteriormente y exponer a sus familiares.

Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica.
Detectan seis casos de tuberculosis en la cárcel de Villarrica.

En ese sentido, Riquelme destacó la importancia de que quienes salen del penal accedan a controles médicos y que sus contactos cercanos reciban evaluación sanitaria para determinar si necesitan medidas preventivas.

Tratamiento gratuito durante seis meses

La profesional recordó que la tuberculosis es una enfermedad curable y que los medicamentos se suministran gratuitamente. El tratamiento generalmente dura seis meses y requiere controles durante el segundo, quinto y sexto mes para verificar la evolución del paciente.

Según explicó, después de aproximadamente 15 días de tratamiento adecuado, el riesgo de contagio disminuye considerablemente. No obstante, insistió en la necesidad de cumplir las indicaciones médicas y completar el esquema para lograr la curación.

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