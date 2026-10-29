Ministro de Salud anuncia que viajará a Taiwán en busca de tecnología de punta para la medicina paraguaya

El ministro de Salud Pública, Dr. Isaías Fretes, anunció que viajará a la República de China (Taiwán) en una misión oficial financiada por ese país. Según explicó en un video difundido en redes sociales, el objetivo es conocer nuevas tecnologías y explorar modelos de organización sanitaria que puedan aplicarse al futuro hospital de alta complejidad de Asunción.

“Es de fundamental importancia que este gran hospital de Asunción debe nacer con una tecnología de punta”, expresó el titular de la cartera sanitaria, tras señalar que mantuvo conversaciones con el embajador taiwanés para coordinar los lineamientos de la visita.

Telemedicina y cirugía robótica: objetivos del viaje de Fretes

Fretes destacó la necesidad de que los quirófanos del futuro centro sanitario cuenten con tecnología que permita realizar interconsultas con especialistas de otros países en tiempo real. De esta manera, los cirujanos paraguayos podrían recibir asesoramiento internacional ante situaciones complejas durante una intervención.

“Ese cirujano pueda, en ese mismo momento, hacer una interconsulta con cualquier cirujano del mundo ante un problema”, explicó sobre las posibilidades que ofrece la telemedicina.

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Asimismo, señaló que el hospital deberá contar con las condiciones necesarias para incorporar la cirugía robótica, una tecnología cuyo desarrollo en el país comienza a avanzar mediante procesos de capacitación.

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“La cirugía robótica va a llegar, se va a instalar, ya se está empezando el entrenamiento acá en nuestro país”, afirmó.

Capacitación de profesionales en Taiwán

El ministro sostuvo que la incorporación de equipamiento de avanzada debe ir acompañada de una preparación adecuada de los recursos humanos. En ese sentido, consideró necesario que cirujanos con experiencia viajen a Taiwán durante al menos tres meses para conocer sus métodos de trabajo, organización y protocolos.

También planteó la posibilidad de enviar a cirujanos jóvenes por un periodo de un año, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y contribuir a una transformación en la atención sanitaria.

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“¿De qué sirve tener un hospital de primera línea, de avanzada, si no tenemos recursos humanos acordes al buen manejo de un centro sanitario de ese nivel?”, cuestionó.

Fretes insistió en que el cambio de mentalidad y la adopción de protocolos comunes serán fundamentales para garantizar el funcionamiento adecuado del futuro hospital y convertirlo en un motivo de orgullo para el país.

Saúl Recalde quedará al frente del Ministerio

Durante el mismo video, el ministro anunció que el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Dr. Saúl Recalde, quedará a cargo de la institución durante su ausencia.

Fretes destacó la capacidad de gestión y liderazgo de su reemplazante, a quien encomendó la responsabilidad de atender los asuntos del ministerio durante su viaje.

“Te quedás a cuidar la casa por esta semanita. Poné la confianza en tus funciones, porque sos un hombre diligente y con una gran capacidad de liderazgo”, manifestó.

Por su parte, Recalde agradeció la confianza y aseguró que asumirá la responsabilidad durante la ausencia del titular de Salud.

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“Cumpliremos con la mayor responsabilidad este tiempo que usted estará fuera del país”, expresó.

El cambio temporal de mando se produce en un contexto de desafíos para el sistema sanitario, marcado por reclamos de médicos y bioquímicos, denuncias por falta de insumos y medicamentos, y cuestionamientos de pacientes sobre la atención en los servicios de salud.