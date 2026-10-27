“Ka’arúma peguahê”: la respuesta del ministro de Salud a bioquímicos

El ministro de Salud, Isaías Fretes, cumplió su agenda pendiente en la ciudad de Encarnación este martes, acompañado del ministro de Defensa, Óscar González, y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León. Visitaron el Hospital General de Itapúa (HGI), el Hospital Regional del IPS y la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Pedro Etapa IV.

La manifestación de los agremiados a la Unión de Bioquímicos del Paraguay se trasladó hasta el IPS, donde en principio iniciaría el recorrido del ministro. No obstante, el doctor Fretes y compañía llegaron primero al HGI y luego fueron hasta la USF de San Pedro, sin revelar hasta último momento su agenda.

Cuando fue consultado el titular de la cartera sanitaria sobre la movilización de los bioquímicos, indicó “Siempre fui un defensor de la dignidad del personal de blanco; lo que ellos piden es justo”, sostuvo.

No obstante, tras hacer referencia a las reuniones fallidas de entendimiento, manifestó que les dijo a los gremialistas: “Ka’arúma peguahê, el Estado en esta época no tiene presupuesto”. Además, expuso que “parece que la gente cree que el Estado tiene una maquinita y quita plata; nosotros pagamos, el presupuesto de la nación viene de nuestro bolsillo”, criticó.

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Buscan “ahorrar” en mano de obra

Fretes reveló que desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) replicarán las acciones que desarrolló cuando estuvo en el IPS. Entre ellas, citó el ejemplo del trabajo colaborativo con las Fuerzas Armadas.

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En ese sentido, el ministro de Defensa detalló que existen muchos militares activos que tienen formación profesional en varios ámbitos y oficios y que prestarán servicios en los hospitales para desarrollar refacciones. El MSPBS aportaría los insumos y el MDN, la mano de obra.

“Se busca ahorrar costos para el Estado”, puntualizó Fretes. Explicó que se implementará en casos en los que no se cuente con una licitación futura y la necesidad lo amerite.

Citó los ejemplos de los hospitales del IPS en Concepción y Encarnación, que fueron intervenidos con mano de obra de las Fuerzas Militares, con insumos provistos por el IPS.

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El talón de Aquiles: falta de especialistas

En la jornada se desarrolló una maratón de cirugías pediátricas en el HGI, donde se realizarían 39 intervenciones en la sede del centro asistencial. Los profesionales que atendieron fueron especialistas del IPS Central y de Ciudad del Este.

El presidente del IPS describió que en el departamento no se cuenta con cirujanos pediátricos. Éstas acciones son para aliviar la necesidad, mientras buscan que profesionales especialistas en el área puedan arraigarse en la zona.

Sobre la falta de equipos de radioterapia, Fretes puntualizó la falta de profesionales técnicos. No solo se trata de tener equipos y la infraestructura, sino de contar con el personal calificado, explicó.

“El país no tiene la capacidad suficiente para generar la cantidad de especialistas que el país necesita. La formación médica es todo un proceso”, concluyó.