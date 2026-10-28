“¡No llegamos tarde, su palabra no tiene dignidad!”, responden bioquímicos en Itapúa al ministro Fretes

La representante de la filial en Itapúa de la Unión de Bioquímicos del Paraguay, Layla Peña, respondió al ministro de Salud, Isaías Fretes, quien mencionó que el gremio llegó tarde a la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027.

Durante el tercer día de la huelga, los bioquímicos se concentraron frente al Hospital General de Itapúa (HGI) y marcharon hasta la ruta PY06, donde realizaron cortes de ruta en dos ocasiones, por media calzada.

“Fue feo que él me diga en la cara que no dijo eso”, dijo, con relación al careo que tuvo ayer con Fretes, durante su visita a Encarnación, donde el ministro negó que haya un compromiso incumplido de su parte con las reivindicaciones del gremio.

Incluso, ante la prensa, mencionó sobre la huelga que “Ka’arúma peguahê, el Estado en esta época no tiene presupuesto”. Sobre la afirmación, la sindicalista puntualizó: “¡No llegamos!”. Añadió que “no fue lo que nos dijo primero; él dijo que había una porción de la torta y que él nos iba a ayudar”, detalló.

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¿El ministro mintió?

Posteriormente, explicó que “lastimosamente se terminó dando vuelta y terminó pisando su palabra”. También sostuvo que “errar es de humanos, pero reivindicarnos nos hace más humanos aún”, expresó.

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“No quiero decirle mentiroso porque él le da mucho valor a la palabra […] pero para mí sus palabras ya no tienen dignidad”, lamentó.

Layla Peña mencionó que pide al ministro Fretes “que se retracte y cuente lo que pasó, porque yo creo más bien que su equipo le jodió y no le permitió hacer lo que quiso. Yo creo que tenía buenas intenciones”, acotó.

También contó que presentaron un proyecto a través de un parlamentario, en el que se estudiará en el Congreso la posibilidad de considerar el reajuste salarial para el gremio. Si bien no se trataría de todas las reivindicaciones, es la única esperanza que tienen.

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La huelga de bioquímicos

El gremio reclama un reajuste salarial de G. 2.000.000, provisión de reactivos, mejores condiciones laborales y más recursos para el sector dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Los dirigentes locales manifestaron que, en las últimas negociaciones con el Ministerio de Salud, no tuvieron una propuesta razonable. Refieren que hace 14 años no existe un reajuste salarial, lo que representa una alta pérdida de poder adquisitivo.

Los profesionales exigen la provisión de reactivos, mejores condiciones laborales, más rubros y nombramientos. Esto representaría recursos por unos US$ 19 millones dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Según el gremio, el ministro Fretes se comprometió durante reuniones previas a presentar una adenda al pedido del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para financiar el reajuste. No descartan retomar la huelga en caso de que no se concrete una respuesta positiva para los trabajadores de la salud.