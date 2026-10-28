ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
28 de octubre de 2026 - 15:38

“¡No llegamos tarde, su palabra no tiene dignidad!”, responden bioquímicos en Itapúa al ministro Fretes

Grupo de bioquímicos en batas blancas sostiene pancartas en una carretera, protestando con banderas paraguayas de fondo.
Bioquímicos en Itapúa cierran intermitentemente la ruta PY06 en protesta por incumplimientos del ministro Fretes.Sergio Gonzalez

Miembros de la filial en Itapúa de la Unión de Bioquímicos del Paraguay realizaron su tercer día de huelga con cierres intermitentes de la ruta PY06 en el acceso al Hospital General de Itapúa (HGI). Respondieron al ministro de Salud, Isaías Fretes, quien acusó al gremio de “llegar tarde” a la discusión del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).

Por Sergio González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La representante de la filial en Itapúa de la Unión de Bioquímicos del Paraguay, Layla Peña, respondió al ministro de Salud, Isaías Fretes, quien mencionó que el gremio llegó tarde a la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027.

Durante el tercer día de la huelga, los bioquímicos se concentraron frente al Hospital General de Itapúa (HGI) y marcharon hasta la ruta PY06, donde realizaron cortes de ruta en dos ocasiones, por media calzada.

“Fue feo que él me diga en la cara que no dijo eso”, dijo, con relación al careo que tuvo ayer con Fretes, durante su visita a Encarnación, donde el ministro negó que haya un compromiso incumplido de su parte con las reivindicaciones del gremio.

Incluso, ante la prensa, mencionó sobre la huelga que “Ka’arúma peguahê, el Estado en esta época no tiene presupuesto”. Sobre la afirmación, la sindicalista puntualizó: “¡No llegamos!”. Añadió que “no fue lo que nos dijo primero; él dijo que había una porción de la torta y que él nos iba a ayudar”, detalló.

Lea más: “Ka’arúma peguahê”: la respuesta del ministro de Salud a bioquímicos

Tres mujeres sonrientes sostienen un cartel de protesta sobre bioquímicos, frente a un ambiente de manifestación al aire libre.
Miembros de la Unión de Bioquímicos del Paraguay protestaron en Itapúa exigiendo cumplimiento de acuerdos con el ministro Fretes.

¿El ministro mintió?

Posteriormente, explicó que “lastimosamente se terminó dando vuelta y terminó pisando su palabra”. También sostuvo que “errar es de humanos, pero reivindicarnos nos hace más humanos aún”, expresó.

“No quiero decirle mentiroso porque él le da mucho valor a la palabra […] pero para mí sus palabras ya no tienen dignidad”, lamentó.

Layla Peña mencionó que pide al ministro Fretes “que se retracte y cuente lo que pasó, porque yo creo más bien que su equipo le jodió y no le permitió hacer lo que quiso. Yo creo que tenía buenas intenciones”, acotó.

También contó que presentaron un proyecto a través de un parlamentario, en el que se estudiará en el Congreso la posibilidad de considerar el reajuste salarial para el gremio. Si bien no se trataría de todas las reivindicaciones, es la única esperanza que tienen.

Lea más: Bioquímicos se concentraron en Encarnación en apoyo a la huelga nacional

Grupo de bioquímicos con batas blancas y pancartas en protesta en camino rural, algunos sostienen una gran bandera paraguaya.
Bioquímicos de Itapúa cierran intermitentemente la ruta PY06 en protesta por incumplimiento de promesas del ministro Fretes.

La huelga de bioquímicos

El gremio reclama un reajuste salarial de G. 2.000.000, provisión de reactivos, mejores condiciones laborales y más recursos para el sector dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Los dirigentes locales manifestaron que, en las últimas negociaciones con el Ministerio de Salud, no tuvieron una propuesta razonable. Refieren que hace 14 años no existe un reajuste salarial, lo que representa una alta pérdida de poder adquisitivo.

Seis bioquímicas en batas blancas sostienen carteles de protesta y una bandera de Paraguay en la manifestación.
Un grupo de bioquímicas se manifiesta en Encarnación exigiendo mejoras salariales y más insumos para salud.

Los profesionales exigen la provisión de reactivos, mejores condiciones laborales, más rubros y nombramientos. Esto representaría recursos por unos US$ 19 millones dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Según el gremio, el ministro Fretes se comprometió durante reuniones previas a presentar una adenda al pedido del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para financiar el reajuste. No descartan retomar la huelga en caso de que no se concrete una respuesta positiva para los trabajadores de la salud.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar