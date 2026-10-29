Retiro de fondos del IPS de Ueno: gremio de asegurados critica postura de organización de jubilados

En julio de este año se reportó que el IPS tenía depositado en Ueno Bank, perteneciente al Holding de empresas del que el Presidente de la República, Santiago Peña, era accionista estando en funciones, un monto correspondiente a su fondo de jubilaciones y pensiones superior al límite establecido por la Ley de Superintendencia de Jubilaciones.

Dicho limite establece que la colocación de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera no puede superar el 10% del valor total del portafolio global administrado por la institución depositante ni el 20% del pasivo exigible del emisor.

Si bien el IPS aplicó medidas correctivas, la situación generó que gremios de asegurados pidan que se retiren los fondos de la previsional del banco. Ueno Bank, a setiembre de este año, concentró G. 4,9 billones, equivalente a US$ 855 millones de fondos del Estado y de IPS, de los cuales US$ 345 millones corresponden a fondos jubilatorios de la previsional.

Ante la postura de los gremios de asegurados, la UNJPy emitió un comunicado firmada por su presidente, Gustavo Canatta, en el que cuestionan el retiro de fondos y aseguran es un pedido que carece de fundamentos financieros y jurídicos que sostengan la viabilidad. También que dicha acción podría comprometer gravemente los recursos previsionales poniendo en riesgo la seguridad social de miles de asegurados y jubilados, como al sistema financiero.

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Ante esto, la Asociación Nacional de Asegurados del IPS (AAIPS) publicó una carta abierta en la que hacen varios cuestionamientos a la postura del gremio de jubilados.

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Cuestionamientos a la postura de la UNJPy

En el documento responden al que tildan de “escueto” comunicado de la UNJPy al asegurar que el pedido de retiro de los fondos del IPS de Ueno Bank responde a las múltiples denuncias de irregularidades, de trasgresión de normas legales y conflicto de intereses en el que existiría incluso tráfico de influencia que salpica al propio Presidente de la República, y cuyos detalles están expuestos pormenorizadamente en el pronunciamiento público emitido por la AAIPS.

“Nos llama poderosamente la atención que los compañeros de la Unión manifiesten preocupación por la supuesta falta de fundamentos financieros y jurídicos (que no explican a qué se refieren) y sin embargo no expresan ninguna preocupación por las gravísimas denuncias provenientes de distintos sectores (economistas, empresarios, parlamentarios, políticos, gremios de trabajadores, la propia ASOBAN, entre otros), que en conjunto configuran una situación de riesgo para el resguardo de los fondos del IPS en ese banco”(sic), señalan.

Destacan que la UNJPy sostiene un llamativo posicionamiento de defensa de los intereses de este grupo financiero que, para la AAIPS, a todas luces, fue creado para enriquecerse a costa del dinero del Estado y de los trabajadores mediante sus conexiones con el poder de turno.

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Sostienen que su fundamento financiero y jurídico es contundente, ya que por un lado, la situación que rodea el funcionamiento de este banco pone en riesgo a una parte importante de las reservas financieras de IPS, por lo tanto, como representantes de los asegurados activos y jubilados no tienen derecho a mantener un silencio cómplice con el “cuento de que los asegurados debemos ser ‘prudentes’, ‘respetuosos’ y seguir dejando que el ratón se encargue de cuidar el queso”.

AAIPS reitera que pedido es temporal

Insisten en que aclararon que la exigencia tiene carácter temporal ya que la solución de fondo pasa por discutir la creación de un banco social de segundo piso para que sea el propio IPS el que administre sus fondos.

Además, argumentan que es la previsional la que tiene que providenciar las medidas para el retiro de los fondos y que es responsabilidad de las autoridades garantizar los mecanismos legales para aplicar ese procedimiento.

Recuerdan que expusieron la necesidad de que, en la brevedad posible, el Consejo de Administración elabore un protocolo propio de la institución para la recuperación rápida de fondos previsionales cuando las instituciones bancarias ya no ofrezcan garantías necesarias de resguardo, carencia que fuera expuesta por la propia Contraloría General de la República (CGR) desnudando la peligrosa situación de depender exclusivamente de la ley de Garantía de Depósitos que solo cubriría hasta unos G. 200 millones en caso de quiebra bancaria.

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“Nos gustaría, por ejemplo, conocer la posición de los compañeros de la UNJPy sobre el trato preferencial y medidas de excepciones otorgadas por el BCP para disfrazar la condición patrimonial de la entidad bancaria en cuestión consistente en diferir una deuda de más de US$ 300 millones a 20 años de plazo para disfrazar la condición patrimonial”, refieren.

Asegurados de IPS se hacen eco de denuncias de operaciones irregulares

Además, piden a la UNJPy que se expresen sobre la advertencia que realizó el exdirector del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner quien afirmó que sin ese diferimiento y otras erogaciones el patrimonio real del Banco Ueno estaría ubicado cerca de cero o incluso en valores negativos.

“¿Qué piensan los compañeros de las denuncias sobre las operaciones irregulares entre compañías vinculadas consistentes en más de 600 millones de dólares cuando el límite permitido es de 80 millones y que por estas razones Ueno Bank es la única entidad bancaria sumariada por el BCP?“, cuestionan.

También piden que la UNJPy manifieste su opinión acerca del informe de la CGR que, para favorecer a la institución bancaria, el IPS reemplazó sus esquemas históricos de asignación mediante una nueva “Matriz de Evaluación de Entidades Financieras” y derogó las resoluciones que fijaban límites estrictos vinculados al Patrimonio para blindar los fondos de los aportantes.

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“En síntesis, ¿la UNJPy considera que estas y otras tantas irregularidades y trasgresiones legales (como el conflicto de intereses) configuran o no una situación de riesgo para el resguardo de los fondos previsionales? ¿Consideran que estos hechos no ameritan que se exija a las autoridades del IPS a que se tomen las acciones para resguardar los fondos? ¿Quiénes son los que ponen en riesgo el sistema financiero?, ¿los que exigimos que se tomen medidas preventivas o los que para enriquecerse transgreden las normas?“, refieren.

AAIPS reafirma su postura en exigir el retiro del dinero del IPS de Ueno

Desde la Asociación de Asegurados del IPS (AAIPS) reiteraron que los hechos citados si configuran una situación de riesgo que les obliga a asumir una posición firme y clara en defensa y el resguardo de los fondos previsionales.

Por lo expuesto, manifiestan que el “impacto severo y perjudicial para la estabilidad del sistema financiero” no la provocarían los asegurados que piden el retiro de los fondos, ya que los responsables directos de esta situación de riesgo son el gobierno y las autoridades del IPS que han propiciado el crecimiento meteórico de una corporación financiera para responder a intereses que no son precisamente de los asegurados.

“Ante esta circunstancia no podemos permanecer sin exigir medidas correctivas. En esta situación existen solo dos alternativas: seguir defendiendo la integridad de los fondos previsionales y con ello los intereses de los sufridos asegurados o apoyamos a los que a toda costa y sin importarles los riesgos, quieren seguir enriqueciéndose más y más a costa de las arcas del estado y de la plata de los trabajadores. Nosotros optamos por la primera y es evidente que en este punto tenemos una divergencia muy importante”, sostienen.

Hacen un llamado a “los compañeros de la UNJPy” a asumir la delicada situación de riesgo existente y a revisar su posicionamiento que los ubica en “la vereda contraria” de los intereses de los asegurados para “encarar juntos la lucha por la defensa y el resguardo de los fondos previsionales”.