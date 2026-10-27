Peña vuelve a defender a Ueno ante críticas de Asoban y fondos del IPS

“Como dijimos, acá se mezclan muchas cosas. Se mezclan temas comerciales, temas empresariales, también temas políticos. Y bueno, creo que lo que tenemos que tratar es mantener toda la prudencia sobre esto”, manifestó hoy el presidente Santiago Peña, al ser consultado sobre la situación de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) depositados mayoritariamente en Ueno Bank, entidad que tuvo vínculos con el mandatario.

Sobre el punto, el titular del Poder Ejecutivo, respondió: “El Banco Central del Paraguay, que es la entidad supervisora y reguladora, que existen normas, leyes, lo mismo que le he dicho a lo largo de las últimas semanas, que se mantenga la calma, la prudencia, que el sistema financiero es un sistema muy delicado para tratar de estar difamando o enviando información que vaya a atemorizar”.

Las palabras de Peña fueron vertidas tras el acto de inicio de obras para la construcción de protección de márgenes del Arroyo Paso Carreta, 1° etapa, y obras anexas en la ciudad de Luque, departamento Central.

Lea más: Gremios y asegurados: “No vamos a descansar” hasta que IPS retire sus fondos de Ueno

Seguidamente, el presidente Peña aludió al posicionamiento de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) sobre informes del Senado al Banco Central del Paraguay acerca de operaciones de Ueno Bank, entidad que alberga millonarios y fondos mayoritariamente del Instituto de Previsión Social (IPS). “Yo creo que, nuevamente, tenemos que darle a las instituciones la tranquilidad para que puedan trabajar. Es un poco el mismo mensaje que había dado ya hace una semana atrás, que hablamos bastante extendidos sobre el tema.

Peña no ve ilegalidad en operaciones de Ueno con empresas vinculadas

También fue consultado sobre las empresas vinculadas a Ueno y los fondeos millonarios, y sobre si esta situación afecta al sistema financiero, respondió: “Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que desde la reforma a la ley de bancos de 1996, y luego de la reforma del 2017, se dotó al Banco Central de todas las herramientas legales para poder supervisar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Acordemos que hay trece instituciones. Entonces yo creo que es importante que se le dé al Banco Central toda la facultad. Y si hay algún problema legal, obviamente eso tiene que ser modificado a través de una ley también”, subrayó.

Lea más: Asoban cuestiona informe “incompleto” del BCP e insta a garantizar la igualdad ante la ley

Bancos ganaron US$ 700 millones, dice Peña

Sobre el comunicado de la Asoban, Peña dijo que este sector reconoce la fortaleza del sistema bancario y financiero. Indicó que el gremio tuvo ganancias de US$ 700 millones en el presente año.

Lea más: Quien pone en riesgo la jubilación de los trabajadores no puede seguir en el BCP, dice Roberto González

“Ellos mismos dicen, si nosotros vemos lo que son los datos al mes de septiembre, esos son los últimos datos, los bancos ganaron más de 700 millones de dólares. Ya voy a repetir el número. Los bancos, en nueve meses del año, ganaron 700 millones de dólares. Eso es un monto muy, pero muy grande. Son los niveles de capitalización, los niveles de rentabilidad. Y hoy podemos decirle que esos niveles son niveles fuertes”, indicó el gobernante.