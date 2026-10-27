Gremios y asegurados: “No vamos a descansar” hasta que IPS retire sus fondos de Ueno

En un pronunciamiento conjunto, la Asociación de Asegurados del IPS (AAIPS), la Organización de Trabajadores de la Educación OTEP-SN, Acción Sindical Clasista (ASC), la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) y el Grupo Insurgencia exigieron el retiro urgente de los fondos previsionales depositados en Ueno Bank.

“No vamos a descansar hasta que los fondos sean retirados de este banco en cuestión y sean depositados en herramientas que ofrezcan mayor garantía”, manifestó el vocero de la Asociación de Asegurados del IPS, Julio López.

Asimismo, López cuestionó la falta de explicaciones del presidente de la institución, Derlis León, ante las dudas planteadas sobre el funcionamiento de Ueno Bank. Según afirmó, los depósitos de la institución en la entidad financiera rondan los US$ 300 millones.

Crecimiento “meteórico” de Ueno

López manifestó que las organizaciones observan con preocupación el crecimiento de Ueno Bank y su participación en la captación de fondos públicos.

Describió la expansión de la entidad como un “crecimiento meteórico” y sostuvo que existen interrogantes que deben ser aclarados por las autoridades.

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Denuncian “favoritismo” del BCP

El representante de los asegurados también cuestionó la actuación del Banco Central del Paraguay (BCP), al denunciar un supuesto favoritismo hacia Ueno Bank.

Asimismo, mencionó presuntas irregularidades en operaciones de préstamos otorgados por la entidad a empresas vinculadas.

“Todos estos hechos configuran una situación clara de riesgo y peligro de los fondos previsionales que justifica este posicionamiento de exigencia de estas organizaciones”, expresó.

Señalan presuntos conflictos de intereses

El vocero afirmó que existen denuncias formuladas por economistas y exautoridades del BCP sobre supuestos conflictos de intereses y tráfico de influencias relacionados con el banco, en los que, según indicó, estaría involucrado el presidente Santiago Peña.

López sostuvo que estas preocupaciones se relacionan con las garantías que ofrece la entidad para custodiar los recursos de los asegurados y jubilados del IPS.

“Están orientadas estas preocupaciones en la profunda fragilidad de esta institución bancaria para brindar las garantías para el resguardo de los fondos previsionales del IPS”, declaró.

Temen que se repita una crisis bancaria como la de los años 90

López advirtió que el pedido de retirar los depósitos responde al temor de que se produzca una nueva crisis bancaria, como la registrada en Paraguay durante la década de 1990.

El dirigente recordó las pérdidas que, según manifestó, sufrió el IPS durante aquel periodo y que no habrían sido recuperadas en su totalidad.

“Las motivaciones que nos mueven a las organizaciones son las que tienen relación con la defensa de los intereses de los asegurados. Queremos preservar y no volver a vivir experiencias lamentables, como las del 90, en donde el IPS perdió millones de dólares que nunca fueron recuperados. Son situaciones similares a las que estamos viviendo”, afirmó.

Falta de medidas preventivas

En su pronunciamiento, los gremios cuestionaron la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades del IPS ante las denuncias públicas sobre el funcionamiento de la entidad bancaria. Entre los puntos mencionados, figuran los diferimientos de deudas y las operaciones crediticias con empresas vinculadas al mismo grupo.

El documento cita declaraciones del exdirector del BCP Jorge Schreiner, quien advirtió que, sin el diferimiento de una deuda superior a US$ 300 millones y considerando otras erogaciones, el patrimonio real de la entidad podría ubicarse cerca de cero o incluso en valores negativos.

Asimismo, los firmantes mencionaron declaraciones del senador Pedro Santa Cruz Filizzola, publicadas por ABC Color el 9 de octubre de 2026, sobre créditos incobrables heredados de Visión Banco y fondos invertidos en empresas del mismo grupo. También denunciaron préstamos a compañías vinculadas que, según el pronunciamiento, superarían los US$ 600 millones, frente a un límite permitido de US$ 80 millones.

Cuestionan concentración de fondos y controles del IPS

Las organizaciones también citaron un informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los cambios en los criterios de evaluación de entidades financieras utilizados por el IPS. Según el documento de los gremios, la modificación de los mecanismos de asignación y de los límites vinculados al patrimonio habría permitido una mayor concentración de recursos previsionales en ueno bank.

El pronunciamiento sostiene que los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad superarían los US$ 860 millones, de los cuales más de US$ 300 millones corresponderían al IPS. Los firmantes advirtieron que este volumen representaría una concentración significativa en relación con el capital y el patrimonio del banco.

Otro cuestionamiento se refiere a la denominada “bancarización obligatoria” para acceder a créditos sociales, ya que, según los gremios, jubilados y funcionarios deben abrir cuentas en ueno bank cuando no tienen una relación previa con la entidad.

Los firmantes también manifestaron preocupación por un sumario del BCP a Ueno Bank por presuntos excesos en los límites regulatorios de exposición crediticia con empresas vinculadas, así como por la destitución de un funcionario técnico de la Superintendencia de Bancos que habría emitido alertas sobre el funcionamiento de la entidad.

Proponen crear un banco social para administrar los fondos

Como alternativa de fondo, López planteó abrir un debate sobre la creación de un banco social de segundo piso que permita al IPS administrar sus propios fondos.

Mientras tanto, insistió en que la institución debe retirar los recursos depositados en Ueno Bank y trasladarlos a instrumentos que, según las organizaciones, ofrezcan mayores garantías de seguridad.

Los gremios reiteraron en el documento que el retiro de los depósitos sería una medida transitoria.

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El vocero también instó a sindicatos, organizaciones de jubilados y centrales obreras a sumarse al reclamo para exigir una respuesta de las autoridades.

Exigen protocolo para retirar fondos previsionales

Además del retiro de los depósitos, las organizaciones reclamaron que el Consejo de Administración del IPS elabore un protocolo para recuperar fondos previsionales depositados en entidades financieras cuando estas dejen de ofrecer garantías suficientes de resguardo.

Según el pronunciamiento, la Contraloría advirtió que el IPS no cuenta con una reglamentación propia para gestionar directamente la recuperación de sus depósitos bancarios en situaciones de emergencia. Los gremios cuestionaron que la previsional dependa de la Ley N.º 2334 de Garantía de Depósitos, cuyo alcance de cobertura consideran insuficiente frente al volumen de los recursos comprometidos.

Los firmantes también exigieron investigar a las autoridades gubernamentales y del IPS que, según denuncian, permitieron que los fondos jubilatorios fueran destinados a favorecer a determinados grupos económicos. Además, reclamaron que los responsables rindan cuentas.

Responsabilizan a Santiago Peña y Carlos Carvallo

Por su parte, Bernabé Penayo, representante de Acción Sindical Clasista, responsabilizó a Santiago Peña y al titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, por la situación que las organizaciones califican como una crisis.

En el pronunciamiento, los firmantes también cuestionaron los presuntos conflictos de intereses vinculados a la entidad bancaria y señalaron la participación accionaria que habría tenido el presidente de la República en el holding Ueno, así como el antecedente de que el titular del BCP habría presidido anteriormente el grupo empresarial.