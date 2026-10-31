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Nacionales
31 de octubre de 2026 - 14:43

Anuncian construcción de planta de agua potable en el Bañado Sur

Mujeres y niños se agrupan al aire libre, algunas sosteniendo banderas paraguayas en un evento festivo bajo el sol.
Vecinos de la comunidad del Bañado Sur participan de la jornada comunitaria y del acto de la ESSAP, que incluyó atención a pobladores y actividades de acercamiento institucional.Gentileza

Essap anuncia construcción de planta de agua potable para 30.000 personas en el Bañado Sur. La nueva infraestructura tendrá capacidad para producir seis millones de litros de agua potable por día.

Por ABC Color
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La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) anunció este sábado 31 de octubre el inicio de las obras de construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable en el Bañado Sur de Asunción. Según la institución, el proyecto beneficiará a unas 30.000 personas y permitirá fortalecer el abastecimiento de agua en la zona.

De acuerdo con el comunicado de la Essap, la infraestructura estará ubicada en un predio anexo al nuevo Barrio Tacumbú, con acceso desde la Costanera Sur, y tendrá una capacidad de producción de 250.000 litros de agua por hora, equivalentes a seis millones de litros diarios.

El anuncio se realizó en la Cancha Cañones, con la participación del presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, representantes de la institución y vecinos de la comunidad.

Lea más: Essap confirma plan de contingencia ante crecida del río Paraguay

Planta captará agua del río Paraguay

La Essap informó que el proyecto contempla la instalación de una planta compacta metálica de tratamiento, con un sistema de captación de agua del río Paraguay, equipos de bombeo y procesos de potabilización.

Grupo de personas en evento al aire libre, mujer mayor con sombrero y cuaderno escucha atentamente mientras un hombre habla.
Asistentes al acto oficial de anuncio de las obras de construcción de la nueva planta de agua potable en la Cancha Cañones, en el Bañado Sur de Asunción.

Según la institución, el tratamiento permitirá que el agua producida cumpla con los estándares de calidad establecidos por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN).

Además, se instalarán aproximadamente 3.580 metros de tuberías de distribución para conectar la nueva infraestructura con la red existente y fortalecer el abastecimiento en el Bañado Sur.

Lea más: ¿Te quedaste sin agua? Essap advierte sobre intermitencias en Asunción y Gran Asunción

Essap realizó censo y atención a vecino<b>s</b>

En el marco del anuncio, la ESSAP también desarrolló una jornada de acercamiento a la comunidad, que incluyó un censo de habitantes y atención directa a los pobladores.

Según el comunicado, los vecinos pudieron realizar consultas, recibir orientación y plantear sus necesidades relacionadas con el servicio de agua potable.

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