Anuncian construcción de planta de agua potable en el Bañado Sur

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) anunció este sábado 31 de octubre el inicio de las obras de construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable en el Bañado Sur de Asunción. Según la institución, el proyecto beneficiará a unas 30.000 personas y permitirá fortalecer el abastecimiento de agua en la zona.

De acuerdo con el comunicado de la Essap, la infraestructura estará ubicada en un predio anexo al nuevo Barrio Tacumbú, con acceso desde la Costanera Sur, y tendrá una capacidad de producción de 250.000 litros de agua por hora, equivalentes a seis millones de litros diarios.

El anuncio se realizó en la Cancha Cañones, con la participación del presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, representantes de la institución y vecinos de la comunidad.

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Planta captará agua del río Paraguay

La Essap informó que el proyecto contempla la instalación de una planta compacta metálica de tratamiento, con un sistema de captación de agua del río Paraguay, equipos de bombeo y procesos de potabilización.

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Según la institución, el tratamiento permitirá que el agua producida cumpla con los estándares de calidad establecidos por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN).

Además, se instalarán aproximadamente 3.580 metros de tuberías de distribución para conectar la nueva infraestructura con la red existente y fortalecer el abastecimiento en el Bañado Sur.

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Essap realizó censo y atención a vecino<b>s</b>

En el marco del anuncio, la ESSAP también desarrolló una jornada de acercamiento a la comunidad, que incluyó un censo de habitantes y atención directa a los pobladores.

Según el comunicado, los vecinos pudieron realizar consultas, recibir orientación y plantear sus necesidades relacionadas con el servicio de agua potable.