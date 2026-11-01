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01 de noviembre de 2026 - 22:42

Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica

Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.
Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.Siro Benítez

La Catedral de Villarrica congregó a numerosos fieles para celebrar la Solemnidad de Todos los Santos. Niños y jóvenes acudieron vestidos como figuras de la Iglesia católica, mientras que durante la homilía se destacó que la santidad es un camino posible para todos y comienza con las acciones de la vida cotidiana.

Por Siro Benítez
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La celebración de la Solemnidad de Todos los Santos reunió a una multitud de feligreses en la Catedral de Villarrica, donde se desarrolló una misa especial con la participación de niños revestidos de diferentes santos de la Iglesia católica.

La ceremonia religiosa fue presidida por el presbítero Blas Martínez, quien centró su homilía en el significado de la santidad y la importancia de practicar las virtudes cristianas en la vida cotidiana, tanto en el ámbito familiar como en la comunidad.

Durante su reflexión, el sacerdote señaló que, al hablar de santidad, muchas personas suelen imaginar a figuras extraordinarias que realizaron grandes milagros o tuvieron experiencias sobrenaturales. Sin embargo, explicó que Jesús enseña que este camino comienza con acciones sencillas y cotidianas.

Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.
Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.

En ese sentido, mencionó que el trato respetuoso y afectuoso entre esposos, padres e hijos, así como el cuidado de los abuelos y de los demás integrantes de la familia, también constituyen expresiones concretas de santidad. Martínez hizo referencia al Evangelio de las Bienaventuranzas y explicó que sus enseñanzas representan una guía para construir una sociedad más justa, solidaria y comprometida con los valores cristianos.

Lea más: San Juan Bautista: fe, recuerdos y tradiciones marcan la jornada de Todos los Santos

El religioso también advirtió sobre las amenazas que enfrenta la sociedad actual y que, según manifestó, pueden alejar a las personas del camino de Dios. Sostuvo que la vida cristiana no consiste únicamente en esperar la salvación como un regalo, sino que requiere compromiso, esfuerzo y trabajo permanente. Para explicar esta idea, comparó la gracia divina con la lluvia: aunque Dios proporcione el agua, cada persona debe salir con un recipiente para recogerla. De la misma manera, afirmó que la fe necesita ser alimentada mediante las acciones y decisiones de cada día.

Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.
Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.

Durante la homilía también instó a las familias a transmitir valores como la humildad, la sencillez, la misericordia, la compasión, la mansedumbre y la paciencia, virtudes presentes en las Bienaventuranzas.

Lea más: Concepción: escasa concurrencia en el cementerio en el Día de Todos los Santos

Combatir la injusticia y la deshonestidad

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo relacionado con la necesidad de combatir la injusticia y la deshonestidad. En ese contexto, manifestó que un cristiano debe actuar con honestidad en su familia, en el trabajo, en los negocios y en todos los espacios de la sociedad. También cuestionó las prácticas basadas en la mentira, la corrupción, el engaño y la explotación de otras personas, señalando que estas conductas contradicen los principios de la vida cristiana.

Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.
Celebran a Todos los Santos en la Catedral de Villarrica.

El presbítero concluyó su reflexión destacando que la santidad no es un privilegio reservado a unas pocas personas extraordinarias, sino una posibilidad al alcance de todos. En ese sentido, alentó a los presentes a continuar rezando, trabajando y fortaleciendo su relación con Jesús, con la esperanza de construir una sociedad en la que prevalezcan los valores cristianos.

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