Fuga de amoníaco en empresa avícola: una sola trabajadora sigue internada

En la tarde del jueves se registró una fuga de amoníaco en la sede de la empresa Pollpar, de Polloz Kzero, en Mariano Roque Alonso.

Tras activarse los mecanismos de seguridad y alertar al Cuerpo de Bomberos de Voluntarios del Paraguay (CBVP) y a las autoridades locales, se registraron en total 48 trabajadores afectados.

Según informó el Hospital Central del IPS desde el día de la recepción de los pacientes, 26 fueron dados de alta y cuatro mujeres quedaron en observación.

Hoy se dio a conocer el informe médico en el que indican que ya solo una mujer de 48 años sigue internada con diagnóstico de intoxicación por amoníaco.

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Paciente se encuentra estable y sin dificultad respiratoria

Detallan que la mujer está estable y sin dificultad respiratoria, bajo observacion, hasta mejorar condiciones gastrointestinales.

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Señalaron que 30 pacientes fueron atendidos en Hospital Central y 18 en la Clínica Yrendagüe.

“Todos ellos de alta, salvo el caso antes mencionado en Hospital Central”, concluye el informe.