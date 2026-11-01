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01 de noviembre de 2026 - 09:55

¿Por qué hoy es el día de Todos los Santos?

Cada 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de Todos los Santos.
Cada 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de Todos los Santos. Foto: archivo.

Cada 1 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de Todos los Santos. Esta fecha busca honrar y recordar a todos los santos, mártires y otros quienes vivieron una vida entregada a la fe reconocidos por la Iglesia, pero que no tienen una festividad propia. Viene acompañada de la festividad de los Fieles Difuntos y en algunas partes del mundo, con el Día de los Muertos, aunque son diferentes conmemoraciones.

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El 1 de noviembre, la Iglesia recuerda la creencia de que todas las personas que alcanzaron la vida eterna en la presencia de Dios forman parte de una misma comunidad espiritual.

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La finalidad de este día en la feligresía católica es honrar a quienes ya murieron, pero vivieron su vida cristiana de una manera abnegada e intensa. En este apartado se incluye también a los que no pasaron por el proceso canónico que establece el Vaticano para la santidad.

Procesión de María Santísima de los Ángeles en el cementerio San Juan de Málaga, con motivo de la celebración este domingo del Día de Todos los Santos. EFE/ Jorge Zapata.
Procesión de María Santísima de los Ángeles en el cementerio San Juan de Málaga, con motivo de la celebración este domingo del Día de Todos los Santos. EFE/ Jorge Zapata.

Esta tradición católica tiene sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo, cuando los mártires eran venerados y reconocidos por su valentía y fidelidad a la fe. Con el paso del tiempo, esta celebración se extendió a todos los santos reconocidos por la Iglesia, tanto los conocidos como los desconocidos.

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¿Cuándo se instituyó?

La historia de esta festividad se remonta a más de 1200 años atrás. Ocurrió durante el pontificado del papa Gregorio III, entre los años 731 y 741, cuando este consagró una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma en honor a todos los santos.

Una mujer visita la tumba de un ser querido en el cementerio San Gabriel de Málaga, con motivo de la celebración este domingo del Día de Todos los Santos. EFE/ Jorge Zapata
Una mujer visita la tumba de un ser querido en el cementerio San Gabriel de Málaga, con motivo de la celebración este domingo del Día de Todos los Santos. EFE/ Jorge Zapata

La intención era rendir homenaje a quienes no tenían una fecha propia en el calendario religioso. Más adelante, durante el siglo IX, el papa Gregorio IV impulsó la extensión de esta celebración a toda la Iglesia occidental, con el apoyo del emperador Luis el Piadoso.

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¿Por qué el 1 de noviembre?

La elección del 1 de noviembre también tiene un contexto histórico. Algunos investigadores relacionan la fecha con antiguas festividades de los pueblos germanos y con la intención de la Iglesia de consolidar las celebraciones cristianas frente a las tradiciones paganas.

Procesión de María Santísima de los Ángeles en el cementerio San Juan de Málaga, con motivo de la celebración este domingo del Día de Todos los Santos. EFE/ Jorge Zapata
Procesión de María Santísima de los Ángeles en el cementerio San Juan de Málaga, con motivo de la celebración este domingo del Día de Todos los Santos. EFE/ Jorge Zapata

Según el Vaticano, fue el propio Gregorio III quien eligió la fecha para coincidir con la consagración de una capilla en San Pedro dedicada a las reliquias “de los Santos Apóstoles y de todos los santos mártires y confesores, y de todos los justos hechos perfectos que descansan en paz en todo el mundo”.

En la época del emperador Carlomagno esta fiesta ya era ampliamente conocida y celebrada.

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¿Por qué vamos a visitar el cementerio en este día?

La celebración del día de todos los Santos se conmemora de distintas maneras alrededor del mundo. En Paraguay, es común visitar los camposantos. Se visitan los cementerios en este día para honrar y recordar a sus seres queridos fallecidos.

Dos mujeres en el pasillo de un edificio. Una limpia con escoba, la otra sonríe sosteniendo un objeto, rodeadas de puertas color pastel.
En Paraguay, se acostumbra visitar los cementerios en el día de Todos los Santos. Foto: Luis López Nery Huerta.

Se renuevan flores y se rezan oraciones en las tumbas de los familiares y amigos que ya no están en este plano. Esta visita también es una oportunidad para reflexionar sobre la muerte y la vida eterna. También es una tradición que viene en conjunto con la festividad del 2 de noviembre, la de los Fieles Difuntos.

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Dia de todos los santos, de los fieles difuntos y el día de los muertos

La festividad de Todos los Santos no debe confundirse con el día de los Fieles difuntos o la fiesta del Día de los Muertos.

Personas caracterizadas como «Catrinas» participan en la tradicional celebración del Día de los Muertos en Praga, República Checa, el 31 de octubre de 2026. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
Personas caracterizadas como «Catrinas» participan en la tradicional celebración del Día de los Muertos en Praga, República Checa, el 31 de octubre de 2026. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) es una festividad de la Iglesia Católica dedicada a honrar a todos los santos y beatos, incluidos aquellos que no fueron reconocidos oficialmente.

Lea más: Día de Todos los Santos: cuándo es y cómo se recuerda, según la tradición católica

Por su parte el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre), es una jornada dedicada a rezar por las personas fallecidas y recordar a los seres queridos que ya no están.

La comunidad mexicana en la República Checa organiza la festividad del Día de los Muertos, al menos desde 2002; el evento incluye un colorido desfile, maquillaje temático, música en vivo, folclore, artesanías y gastronomía). EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
La comunidad mexicana en la República Checa organiza la festividad del Día de los Muertos, al menos desde 2002; el evento incluye un colorido desfile, maquillaje temático, música en vivo, folclore, artesanías y gastronomía). EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

A su vez, el Día de los Muertos (1 y 2 de noviembre) es una celebración popular en México, que combina tradiciones indígenas y elementos religiosos.

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Se caracteriza por las reuniones familiares, la música, las imágenes y las ofrendas para recordar a los fallecidos. Según la tradición mexicana, las almas de quienes murieron regresan simbólicamente durante esos días para reunirse con sus familiares. Por eso, se preparan altares, se encienden velas y se llevan ofrendas a los cementerios.

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