Ávila defiende controles de alcoholemia para reducir la “pandemia” de accidentes de tránsito

La Defensoría del Pueblo emitió el sábado un comunicado en el que exige a las autoridades intensificar los controles de alcoholemia en todo el país, tras los recientes accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol, algunos de ellos con consecuencias fatales.

El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, defendió la necesidad de intensificar los controles de alcoholemia en todo el país tras los recientes accidentes. Calificó de “pandemia” la cantidad de siniestros viales que se registran en Paraguay y afirmó que los controles estrictos permitirán reducir considerablemente estos hechos.

“Creo que habiendo controles estrictos va a haber una reducción importante de accidentes de tránsito”, declaró Ávila, al respaldar la implementación de controles regulares a conductores para prevenir nuevos accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

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Trabajo en conjunto ante accidentes

El defensor del Pueblo señaló que solicitarán informes para demostrar con cifras la magnitud de la problemática y sostuvo que la situación requiere medidas concretas para reducir los siniestros viales.

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En ese sentido, anunció que buscará abordar el pedido de intensificar los controles con la Fiscalía, la Policía Nacional, la Opaci y las municipalidades.

Ávila pide controles regulares y legalmente establecidos

Ávila aclaró que la iniciativa no quedará solamente en una exhortación, sino que presentarán oficialmente pedidos para retomar los controles de alcoholemia a conductores.

Asimismo, solicitarán que los procedimientos se realicen de manera regular, pero respetando todos los requisitos legales, para evitar que las barreras se conviertan en mecanismos de recaudación irregular.

“Los controles se tienen que hacer, pero siempre se tienen que reunir todos los requisitos para que una barrera sea legal y que la gente no tenga miedo de ser controlada”, sostuvo.

Anuncian campaña para evitar que conductores consuman alcohol

Como parte de las acciones para enfrentar esta problemática, el defensor del Pueblo también anunció una campaña de concientización a través de los medios de comunicación, con el objetivo de advertir sobre los riesgos de consumir alcohol y conducir.

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“Conciencia es lo que falta”, dijo Ávila, al insistir en la necesidad de generar mayor responsabilidad ciudadana para prevenir los accidentes de tránsito.

Asimismo, adelantó que también presentarán un proyecto de ley orientado a prevenir los siniestros viales.