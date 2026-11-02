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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 09:50

Feminicidio en Ciudad del Este: días antes le habría enviado la foto de una lápida

La vivienda donde esta mañana se registró el brutal caso de feminicidio en Ciudad del Este.
La vivienda donde esta mañana se registró el brutal caso de feminicidio en Ciudad del Este.

CIUDAD DEL ESTE. Un hombre asesinó a balazos a su expareja, hirió a la nueva pareja de la mujer, y posteriormente se autoeliminó. La víctima del feminicidio habría intentado denunciar amenazas y violencia, sin respuesta.

Por ABC Color
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El nuevo caso de feminicidio ocurrió en una vivienda ubicada en el kilómetro 8, lado Monday, fracción Mónica de Ciudad del Este.

La víctima fatal fue identificada como María de Jesús Ramírez (39), mientras que el presunto autor del feminicidio es Marcos Núñez Mendoza (57), expareja de la mujer. Ambos estaban separados desde hacía aproximadamente un año, luego de varios episodios de violencia.

Según los datos preliminares, tras la ruptura, Ramírez había iniciado una nueva relación con Ángel Salvador Escobar Ramírez (23), quien también fue alcanzado por los disparos durante el ataque. El joven recibió una herida en el brazo y logró refugiarse en el baño de la vivienda para protegerse.

El agresor habría intentado ingresar al sanitario, pero, al no conseguirlo, efectuó varios disparos a través de una abertura. Sin embargo, ya no logró provocar otra herida al joven, quien posteriormente fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial, donde quedó internado fuera de peligro.

Le había enviado la foto de una lápida

Según familiares, el sábado último, Núñez Mendoza supuestamente envió a su expareja una fotografía de una lápida que habría mandado preparar para ella. Según allegados, la mujer habría intentado denunciar esta amenaza ante la Fiscalía, pero presuntamente no recibió la atención que esperaba.

Familiares y vecinos de la víctima manifestaron su indignación y aseguraron que María de Jesús, quien deja a tres menores huérfanos, había realizado varias denuncias por violencia y amenazas durante la relación y después de la separación.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

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