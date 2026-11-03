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Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 18:42

MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas

MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas.
MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas.

Funcionarios del MOPC verificaron las condiciones de la circunvalación de Mbocayaty tras las protestas vecinales por la falta de reductores de velocidad. El pedido será evaluado por la sede central de la institución.

Por Siro Benítez
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Una comitiva de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llegó este martes hasta Mbocayaty para inspeccionar la zona donde los pobladores exigen la instalación de lomadas, luego del accidente de tránsito que dejó cuatro jóvenes fallecidos sobre la ruta PY08.

La visita se realizó un día después de la manifestación protagonizada por los vecinos, quienes efectuaron cierres intermitentes de la vía para exigir medidas de seguridad vial en la circunvalación que conecta las rutas PY08 y PY10.

MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas.
MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas.

Durante el recorrido, los funcionarios verificaron las condiciones del tramo y recibieron formalmente el planteamiento de los pobladores, quienes consideran que la falta de reductores de velocidad representa un peligro para quienes ingresan o salen de la ciudad.

Lea más: Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos

Los lugareños insistieron en que en el sector se registraron reiterados accidentes de tránsito y advirtieron sobre la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar nuevos siniestros.

MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas.
MOPC inspecciona zona de Mbocayaty y promete respuesta al pedido de lomadas.

La asistente del Departamento de Seguridad Vial del MOPC, ingeniera Alicia Cabrera, explicó que el pedido será remitido a la sede central de la institución para su correspondiente evaluación. Asimismo, indicó que los representantes del Ministerio se comprometieron a brindar una respuesta sobre el planteamiento antes del viernes, aunque todavía no existe una confirmación sobre la aprobación y eventual instalación de las lomadas o reductores de velocidad.

Lea más: Muere cuarta víctima del choque frontal entre camión y automóvil en Mbocayaty

Reclamo tras una tragedia

La movilización de un grupo de pobladores se originó luego del accidente ocurrido alrededor de las 05:00 del viernes 30 de octubre, a la altura del kilómetro 186 de la ruta PY08 Dr. Blas Garay, en inmediaciones del puesto de la Patrulla Caminera de Mbocayaty.

Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.
Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.

El percance involucró a un automóvil BMW 320D y un tractocamión Scania 144, que chocaron frontalmente cuando circulaban en sentidos contrarios. El impacto provocó la muerte de los cuatro ocupantes del automóvil: tres en el lugar y la cuarta víctima después de permanecer dos días internada en estado grave.

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