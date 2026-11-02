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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 21:32

Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos

Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.
Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.

Pobladores de Mbocayaty, Guairá, reclaman la instalación de lomadas y otras medidas de seguridad vial en la circunvalación que conecta las rutas PY08 y PY10, tras el choque frontal que dejó cuatro jóvenes fallecidos. Los ciudadanos realizaron cierres intermitentes de la vía y advierten que retomarán las manifestaciones si no reciben respuestas del MOPC.

Por Siro Benítez
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Habitantes de Mbocayaty se movilizaron para exigir la instalación de reductores de velocidad en la circunvalación que conecta las rutas PY08 y PY10, luego del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 30 de octubre, que se cobró la vida de cuatro jóvenes.

Los pobladores consideran que el sector representa un punto de riesgo para quienes ingresan o salen de la ciudad, debido a que numerosos conductores llegan a la intersección a velocidades elevadas, sin reducir suficientemente la marcha antes de realizar las maniobras de acceso.

Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.
Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.

La preocupación se concentra en el tramo de la circunvalación que permite continuar hacia Yataity o ingresar al centro urbano de Mbocayaty, donde los vecinos consideran necesaria la instalación de dispositivos que obliguen a los automovilistas a disminuir la velocidad.

Lea más: Fiscalía libera a camionero involucrado en choque que dejó cuatro muertos

Los manifestantes realizaron cierres intermitentes de la ruta como medida de protesta y para visibilizar el reclamo. Además, mantuvieron una reunión con la intendenta electa de Mbocayaty, Clara Ibarra (ANR), quien está próxima a asumir el cargo, con el objetivo de coordinar acciones y establecer los mecanismos para presentar un pedido formal ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.
Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.

Los vecinos señalaron que el acceso a la ciudad anteriormente contaba con varias lomadas que obligaban a los conductores a disminuir la velocidad. Sin embargo, estos reductores fueron retirados hace tiempo y, desde entonces, muchos automovilistas ingresan a la zona sin tomar las precauciones necesarias.

Lea más: Muere cuarta víctima del choque frontal entre camión y automóvil en Mbocayaty

Los autoconvocados adelantaron que no descartan nuevas movilizaciones y cierres intermitentes de la ruta si las instituciones competentes no brindan respuestas concretas a sus reclamos.

Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.
Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.

El accidente que motivó la movilización

El reclamo vecinal se produjo tras el grave accidente registrado alrededor de las 05:00 del viernes 30 de octubre, sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay, a la altura del kilómetro 186, en inmediaciones del puesto de la Patrulla Caminera de Mbocayaty.

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Un accidente involucró un BMW y un camión en la ruta PY08 Dr. Blas Garay, kilómetro 186.

El percance involucró a un automóvil BMW 320D y un tractocamión Scania 144, que colisionaron frontalmente cuando circulaban en sentidos contrarios. El automóvil se desplazaba en dirección norte-sur, mientras que el camión iba hacia el norte.

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