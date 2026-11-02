Mbocayaty exige reductores de velocidad tras accidente que dejó cuatro jóvenes muertos.

Habitantes de Mbocayaty se movilizaron para exigir la instalación de reductores de velocidad en la circunvalación que conecta las rutas PY08 y PY10, luego del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes 30 de octubre, que se cobró la vida de cuatro jóvenes.

Los pobladores consideran que el sector representa un punto de riesgo para quienes ingresan o salen de la ciudad, debido a que numerosos conductores llegan a la intersección a velocidades elevadas, sin reducir suficientemente la marcha antes de realizar las maniobras de acceso.

La preocupación se concentra en el tramo de la circunvalación que permite continuar hacia Yataity o ingresar al centro urbano de Mbocayaty, donde los vecinos consideran necesaria la instalación de dispositivos que obliguen a los automovilistas a disminuir la velocidad.

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Los manifestantes realizaron cierres intermitentes de la ruta como medida de protesta y para visibilizar el reclamo. Además, mantuvieron una reunión con la intendenta electa de Mbocayaty, Clara Ibarra (ANR), quien está próxima a asumir el cargo, con el objetivo de coordinar acciones y establecer los mecanismos para presentar un pedido formal ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Los vecinos señalaron que el acceso a la ciudad anteriormente contaba con varias lomadas que obligaban a los conductores a disminuir la velocidad. Sin embargo, estos reductores fueron retirados hace tiempo y, desde entonces, muchos automovilistas ingresan a la zona sin tomar las precauciones necesarias.

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Los autoconvocados adelantaron que no descartan nuevas movilizaciones y cierres intermitentes de la ruta si las instituciones competentes no brindan respuestas concretas a sus reclamos.

El accidente que motivó la movilización

El reclamo vecinal se produjo tras el grave accidente registrado alrededor de las 05:00 del viernes 30 de octubre, sobre la ruta PY08 Dr. Blas Garay, a la altura del kilómetro 186, en inmediaciones del puesto de la Patrulla Caminera de Mbocayaty.

El percance involucró a un automóvil BMW 320D y un tractocamión Scania 144, que colisionaron frontalmente cuando circulaban en sentidos contrarios. El automóvil se desplazaba en dirección norte-sur, mientras que el camión iba hacia el norte.