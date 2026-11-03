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Economía
03 de noviembre de 2026 - 13:37

Ueno Bank: qué hacer para evitar estafas y por qué el Mitic pausó los pagos en Portal Paraguay

Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank.
Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank.Juan Pablo Pino

Klaus Pistilli, director de Gobierno Electrónico del Mitic, instó a la ciudadanía a recurrir únicamente a canales oficiales ante el riesgo de fraudes en línea. Por prudencia administrativa, suspendieron temporalmente la pasarela de cobros estatales.

Por ABC Color
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La reciente coyuntura que rodea a Ueno Bank ha encendido las alarmas no solo en el ámbito financiero, sino también en el sector de la ciberseguridad y los servicios del Estado.

Ante la incertidumbre generada, el Director General de Gobierno Electrónico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Klaus Pistilli, instan a la población a tomar precauciones extremas para no caer en fraudes y ciberdelitos instrumentados desde la desinformación.

Con el objetivo de proteger los activos y la información personal de los usuarios, se remarcan directivas concretas para evitar estafas:

  • No realizar transferencias a terceros: Desconfiar de intermediarios que prometan “rescatar” o agilizar el retiro de dinero.
  • No ingresar a enlaces sospechosos: Ignorar cualquier mensaje vía WhatsApp, Instagram o correo electrónico con formularios o supuestos “registros para cobrar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)”. Todos estos intentos responden a esquemas de phishing.
  • Evitar aglomeraciones innecesarias: No acudir masivamente a las sucursales bancarias a la espera de trámites inmediatos. El proceso de intervención sigue los plazos regulatorios y cualquier directiva formal será comunicada exclusivamente por los canales oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP).

Lea más: Poder Judicial: tasas judiciales ya no se pueden pagar a cuenta de Ueno

Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank este martes, en Asunción.
Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank este martes, en Asunción.

Pausa en la pasarela de pagos del Estado

Por otra parte, Pistilli, confirmó que se determinó desactivar temporalmente el botón de pago dentro de la plataforma Portal Paraguay.

Aclaró que la medida responde estrictamente a una “prudencia administrativa” para evaluar el desenvolvimiento de la situación, enfatizando que hasta la fecha no se ha registrado ningún reclamo o irregularidad en los cobros de trámites realizados previamente.

“Todos los servicios disponibles en línea que son gratuitos siguen operando con total normalidad. Es un proceso de ajuste dentro de lo acontecido que se estaría regularizando en el transcurso de los próximos días”, puntualizó el director, recordando que el portal cuenta actualmente con más de 1.617.000 usuarios con Identidad Electrónica.

Asimismo, mientras se restablece el botón de pago para la gestión en línea de antecedentes policiales, judiciales o certificados del Registro Civil, las autoridades recordaron que dichos trámites pueden continuarse realizando de manera presencial en las sedes correspondientes.

Lea más: Ueno Bank: Fiscalía evalúa actuar de oficio

Finalmente, desde el Mitic insistieron en la importancia de mantener la calma, evitar hacer clic en enlaces desconocidos y guiarse únicamente por los voceros e informaciones del BCP.

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