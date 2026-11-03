Poder Judicial: tasas judiciales ya no se pueden pagar a cuenta de Ueno

Luego del anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) del inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank debido al deterioro de su índice de solvencia, la Corte Suprema de Justicia anunció la suspensión de cobros de tasas judiciales por medio de ese banco, cuyas operaciones quedaron interrumpidas.

Debido al cese de operaciones de Ueno, desde hoy las tasas judiciales deberán pagarse a una de las otras cuentas habilitadas para ese fin por el Poder Judicial en los siguientes bancos: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.

En horas de la madrugada de este martes, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, explicando que adoptó esa medida tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido.

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Según explicó hoy el presidente del BCP, Carlos Carvallo, la medida fue tomada luego de que, en junio de este año, la Superintendencia de Bancos halló indicios de la existencia de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas al grupo que controla la entidad.

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La banca matriz mencionó también el “deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad”, además de “debilidades en las carpetas de operaciones crediticias” y la “activación de servicios informáticos que no contaban con justificación plenamente respaldada” como factores que derivaron en la decisión.

Operaciones en Ueno congeladas

Usuarios de Ueno Bank han sido incapaces desde hoy de retirar dinero o realizar cualquier otra operación con tarjetas o cuentas.

Sin embargo, el BCP enfatizó hoy que el dinero de los ahorristas de Ueno está garantizado por el Fondo de Garantías de Depósitos y será restituido a cada usuario de ese banco que tenga depositados allí hasta 228.000.000 guaraníes.

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El BCP indicó que tiene un plazo de hasta 15 días para realizar un análisis de los activos y pasivos de Ueno e indicó que comunicará al público los procedimientos para la devolución del dinero, que sería depositado en otros bancos del sistema financiero paraguayo.

Funcionarios del BCP y la Superintendencia de Bancos se encuentran hoy todas las sucursales de Ueno Bank, que están cerradas en todo el país.