Caso Ueno Bank: abogado apunta a Peña como responsable del “mayor saqueo”

El abogado Felino Amarilla arremetió contra las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y del sistema financiero nacional a raíz de la crisis y el proceso de resolución en torno a Ueno Bank.

Amarilla sostuvo que las irregularidades financieras y el vaciamiento de fondos públicos fueron planificados desde la cúpula del gobierno.

El profesional del derecho recordó que hace más de un año se presentó formalmente una denuncia redactada por legisladores que señalaba los delitos de administración en beneficio propio y modificación irregular de resoluciones en instituciones clave.

“Santiago Peña debería de estar imputado por administración en beneficio propio, ya que como accionista del grupo Ueno Holding, él había permitido modificar las resoluciones del IPS para que un banco de categoría A pueda recibir los fondos que hasta ese momento solamente podían recibir los bancos de categoría triple A”, manifestó.

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Amarilla enfatizó que el presidente de la República carece de fueros procesales y lo señaló directamente como el principal responsable político y ejecutivo de las operaciones financieras que causaron millonarios perjuicios.

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El profesional del derecho señaló también a la supuesta creación de estructuras societarias en el exterior poco después de la asunción del actual mandato presidencial. “Un holding Luxemburgo se creó en agosto o octubre del año 2023. Francisco Peña Palacios, el hermano de Santi Peña, que en ese momento era funcionario del Rodeo Sociedad Anónima... era accionista de una holding en Luxemburgo”.

Críticas al BCP y al sistema financiero

El entrevistado también cuestionó el rol de los actuales directores del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Economía, alegando que formaban parte de la estructura de toma de decisiones y que la Fiscalía ha mostrado total inacción ante las pruebas presentadas con anterioridad.

“O sea, dejen de tomar el pelo a la gente, por favor. Les conocemos a estos muchachos. Santi Peña es el jefe de la banda o Carlos Fernández Valdovinos es el jefe de la banda, uno de los dos”, apuntó.

Luego agregó: “Por supuesto que el fiscal general compró un freezer nuevo y está enfriado desde ese momento hasta hoy”.

Asimismo, criticó que las acciones de intervención actuales se presenten como descubrimientos recientes cuando los antecedentes y advertencias ya formaban parte de investigaciones periodísticas y denuncias parlamentarias previas.

“Cuando se le amenaza a la exdirectora que renunció... ese es Marco Aurelio González que ahora está explicando en todos los programas de televisión que una genialidad del Banco Central el 15 de junio descubrió lo que nosotros teníamos denunciado en octubre del año pasado. Eso se llama cinismo”, remarcó.

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Para finalizar, el jurista calificó las recientes detenciones y procedimientos policiales como un “show” diseñado para descomprimir el descontento social, señalando que los allanamientos habrían contado con aviso previo.

“Las detenciones de ayer fueron ordenadas con un asterisco: no hagan allanamientos. Y el allanamiento se hizo en la casa de Vázquez previo aviso... solamente para bajar la tensión de las manifestaciones”, concluyó.