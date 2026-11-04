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Política
04 de noviembre de 2026 - 10:18

Nakayama pide disculpas por haber minimizado la crisis de Ueno pero insiste en “intereses de grupos”

Eduardo Nakayama, senador liberal, abandonó el Bloque Democrático.
Eduardo Nakayama, senador liberal y uno de los precandidatos a la presidencia de la República.gentileza

El senador liberal Eduardo Nakayama pidió disculpas a la oposición por minimizar las alertas sobre Ueno y defender al BCP. Sin embargo, insistió en que detrás de la caída existe una guerra entre grupos económicos y políticos.

Por ABC Color
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Eduardo Nakayama (PLRA), referente del sector de la industria de los seguros, pidió disculpas públicas a sus colegas opositores por haber minimizado las señales de alerta contra Ueno y defendido ciegamente al Banco Central del Paraguay (BCP). No obstante, insistió en que existe un trasfondo de guerra bancaria entre grupos económicos, políticos y de medios de comunicación.

La torre de Ueno; el Edificio Facundo Insfrán de jubilaciones del IPS y la sede del BCP.
La torre de Ueno; el Edificio Facundo Insfrán de jubilaciones del IPS y la sede del BCP.

El parlamentario opositor solía sostener que el sistema financiero se encontraba sólido y advertía que “la politización” de los pedidos de informe respondía a internas del Partido Colorado y generaba una zozobra innecesaria. Asimismo, calificaba como «muy grave» que la solvencia financiera de los bancos se pusiera en duda desde el ámbito político. Finalmente, admitió su error.

Lea más: Caso Ueno Bank: ordenan embargo a directivos y empresas accionistas

Sin embargo, durante el debate en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores,ayer, el liberal pidió disculpas y señaló que en este caso existe “una cadena de responsabilidades” que comienza en el presidente de la República, Santiago Peña, pasa por el Banco Central del Paraguay (BCP) y llega al ámbito legislativo. “Y creo que en alguna medida nosotros somos corresponsables también”, admitió.

Lea más: Esto es lo que dice el senador Nakayama sobre informe del BCP

“Yo personalmente quiero asumir públicamente, lo he dicho en reunión de bancada y ahora quiero hacerlo público también frente a los demás colegas. Tanto martillaron Rafael Filizzola y Esperanza Martínez sobre este tema que en más de una ocasión decíamos nosotros ‘a la puta japohýietereima, ya está otra vez con el mismo tema. Parece monotemático”, expresó.

AME2598. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/11/2026.- Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME2598. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 03/11/2026.- Una persona fotografía el aviso del Banco Central de Paraguay sobre la intervención a Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

¿Qué dijo el legislador sobre la responsabilidad del presidente Santiago Peña en la crisis?

El legislador dijo que, al considerarse una persona “medianamente informada”, intentaba consultar a varias fuentes del sector bancario para procesar y tener una noción clara de lo que estaba ocurriendo en la plaza local.

No obstante, reiteró que en el sector financiero se cruzan constantemente los intereses de grupos económicos, medios de comunicación y entidades bancarias.

Insistió en que, pese a la crisis de Ueno, “lo uno no anula lo otro”. “No anula que exista una guerra comercial entre ellos. Pero nosotros, ante las pruebas que nos están demostrando los colegas y el mismo Banco Central, no tenemos más que de alguna manera inclinarnos ante la contundencia de las pruebas de lo que significó este esquema”, aseveró.

¿Cómo operan los intereses de grupos económicos y bancarios según el PLRA?

Nakayama sostuvo que, de todos modos, este es el peor de los finales, puesto que nadie en su sano juicio —por más encono que pudiera tener contra determinada persona, empresa o grupo— desearía poner en riesgo a un millón trescientos mil depositantes y los fondos jubilatorios.

También justificó que la presidenta interina del BCP, Liana Caballero, no haya podido revelar mayor información en los pedidos de informes solicitados en el pasado. Según indicó, “lo que se buscaba era preservar la integridad de los archivos para poder pasar a una venta, fusión o absorción de la entidad y no llegar a este punto”.

¿Cuál es el impacto de la crisis en los fondos jubilatorios y el grado de inversión?

Nakayama manifestó su deseo, expresado por el BCP, de que este episodio sea un hecho “aislado” que no salpicará al resto del sistema financiero. Subrayó que la salud financiera del país se construyó con el sacrificio de mucha gente a lo largo de sucesivos gobiernos, desde Nicanor Duarte Frutos, pasando por Fernando Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes —proveniente del propio sector bancario— y Mario Abdo Benítez, un legado que —a su criterio— el presidente Santiago Peña vino a “arrojar por la borda”.

“¿De qué sirve tener los grados de inversión si nosotros finalmente, por dispararnos en el pie, perdemos ese grado de inversión? Porque recuperar el grado de inversión es mucho más difícil. Ojalá, que podamos mantenerlo”, reflexionó.

Finalmente, celebró como un signo positivo de solidez institucional que el Fondo de Garantía de Depósitos cuente con más de 1.600 millones de dólares, medida que calificó como un gran acierto implementado en 2003, tras la última gran crisis bancaria del país.

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