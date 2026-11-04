Crisis de Ueno Bank: diputado Espínola responsabiliza a Peña y a autoridades económicas

Durante su visita al distrito de Ayolas, donde estuvo acompañado por los expresidentes Nicanor Duarte Frutos y Mario Abdo Benítez, además del presidenciable Arnoldo Wiens, para participar del acto de juramento de José Mutti (ANR – Añetete) como intendente de esta ciudad, Mauricio Espínola sostuvo que desde hace más de un año y medio se emitían informes técnicos y alertas tempranas sobre la vulnerabilidad del sistema financiero.

Sin embargo, lamentó que el mandatario Santiago Peña haya hecho caso omiso a las advertencias.

“La responsabilidad política y técnica la tiene el presidente de la República, en consonancia con la complacencia casi criminal de algunos directores del Banco Central”, expresó.

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El legislador exceptuó de sus críticas a algunos funcionarios, entre ellos Carmen Marín, pero cuestionó duramente el desempeño de la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Espínola advirtió que las consecuencias de la crisis económica recaerán sobre la ciudadanía paraguaya. Señaló que para el próximo año se prevé un escenario de recesión, que podría obligar al Estado a recurrir a las reservas internacionales o a la emisión de bonos soberanos para cubrir los fondos públicos en riesgo.

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Asimismo, cuestionó la gestión de las entidades financieras involucradas y la falta de respuestas oportunas para los ahorristas afectados. Indicó que estas personas deben soportar semanas de incertidumbre sobre recursos destinados a cubrir sus necesidades básicas.

“El pueblo paraguayo no puede estar pagando por las irresponsabilidades y el deseo de lucro del presidente de la República”, sentenció.

Costo para la ciudadanía

En relación con las propuestas legislativas anunciadas desde el oficialismo para calmar los ánimos en un plazo de 72 horas, el diputado pidió actuar con suma cautela.

Advirtió que ninguna medida debe afectar los fondos de reserva de los bancos del sistema, ya que una decisión de esa naturaleza podría interpretarse como una “expropiación” de los ahorros depositados en el BCP. Además, sostuvo que esto pondría en peligro los fondos jubilatorios y la estabilidad general del país.

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¿Juicio político en puerta?

Consultado sobre la posibilidad de impulsar un juicio político contra el mandatario, Espínola recordó que semanas atrás ya se había intentado aprobar un pedido de renuncia o destitución del titular del BCP, Carlos Carvallo, quien finalmente renunció ayer. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por un margen estrecho de cuatro votos.

Finalmente, calificó la coyuntura como de extrema gravedad y aseguró que el actual Gobierno ha sumido a la representación partidaria en una situación de descrédito institucional.

“Se tienen que pagar las consecuencias de los actos, del deseo de lucro, de la soberbia y de haber convertido al Partido Colorado en algo revestido de mugre y lodo”, concluyó.