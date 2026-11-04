ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
04 de noviembre de 2026 - 18:15

Reclamo a Peña: Cartes dice que no quiere “promesas vacías”

Santiago Peña con traje oscuro y expresión concentrada, Horacio Cartes con cabello canoso y gafas, en una sala formal con vasos de agua.
La relación entre Horacio Cartes y Santiago Peña están cortadas.ABC

El titular de la ANR, Horacio Cartes, lanzó un nuevo comunicado advirtiendo que “hoy no hacen falta discursos ni promesas vacías”. La indirecta apunta a los mensajes de Santiago Peña tras la crisis. Reclamó acciones concretas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Me dirijo al pueblo colorado y a toda la ciudadanía paraguaya con profunda preocupación ante los hechos que hoy afectan a numerosas familias de nuestro país”, expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en un segundo comunicado de la fecha, en relación a la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Esta mañana, Cartes exigió que “no haya impunidad para nadie”. En su nota, el expresidente expresó: “Quiero expresar mi solidaridad con cada una de las personas que depositaron sus ahorros y su confianza, y que hoy atraviesan momentos de angustia e incertidumbre. Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, trabajo, sacrificio y sueños familiares. Eso merece nuestro respeto y, sobre todo, una pronta respuesta”.

Seguidamente, el exjefe de Estado manifestó que “el Partido Colorado está dispuesto a acompañar y colaborar con todas las iniciativas que permitan esclarecer lo ocurrido, proteger a los ahorristas y encontrar soluciones”. “Nuestra responsabilidad no es mirar desde afuera, sino contribuir a que se establezca una solución”, subrayó.

Cartes, en otro apartado, en directa alusión a Santiago Peña, indicó: “Hoy no hacen falta discursos ni promesas vacías. Hacen falta compromiso y acciones concretas. Quiero que las familias afectadas tengan la certeza de que seguiremos atentos a cada paso que se dé para esclarecer esta situación y defender sus derechos”.

Finalizó su comunicado: “Nuestra obligación es estar del lado de la gente, acompañar su preocupación y exigir que se haga justicia”.

Lea más: Diputados colorados disidentes exige investigación penal a Peña

“No a la impunidad”

En su anterior comunicado, Cartes aseguró que el país necesita decisiones, respuestas y resultados, dirigiéndose a Peña. “Actúe con urgencia y con la firmeza que este momento exige Que no haya impunidad para nadie”, aseveró.

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

“Pero esa colaboración debe traducirse en acciones concretas: protección efectiva de los ahorristas, investigación de las responsabilidades y una conducción orientada al bienestar de todo el pueblo paraguayo”, exhortó.

Peña no da la cara

Por segundo día consecutivo, Santiago Peña se recluyó en Mburuvicha Róga, tras estallar la intervención de Ueno Bank. El mandatario no tiene agenda oficial. Ayer suspendió su presencia en Encarnación para asistir a la asunción del intendente Sebastián Remesowski (ANR). Luego canceló su viaje a España para participar en la Cumbre Iberoamericana.

Peña solo dio dos mensajes en redes sociales, hasta el momento.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar