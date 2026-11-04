Reclamo a Peña: Cartes dice que no quiere “promesas vacías”

“Me dirijo al pueblo colorado y a toda la ciudadanía paraguaya con profunda preocupación ante los hechos que hoy afectan a numerosas familias de nuestro país”, expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, en un segundo comunicado de la fecha, en relación a la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Esta mañana, Cartes exigió que “no haya impunidad para nadie”. En su nota, el expresidente expresó: “Quiero expresar mi solidaridad con cada una de las personas que depositaron sus ahorros y su confianza, y que hoy atraviesan momentos de angustia e incertidumbre. Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, trabajo, sacrificio y sueños familiares. Eso merece nuestro respeto y, sobre todo, una pronta respuesta”.

Seguidamente, el exjefe de Estado manifestó que “el Partido Colorado está dispuesto a acompañar y colaborar con todas las iniciativas que permitan esclarecer lo ocurrido, proteger a los ahorristas y encontrar soluciones”. “Nuestra responsabilidad no es mirar desde afuera, sino contribuir a que se establezca una solución”, subrayó.

Cartes, en otro apartado, en directa alusión a Santiago Peña, indicó: “Hoy no hacen falta discursos ni promesas vacías. Hacen falta compromiso y acciones concretas. Quiero que las familias afectadas tengan la certeza de que seguiremos atentos a cada paso que se dé para esclarecer esta situación y defender sus derechos”.

Finalizó su comunicado: “Nuestra obligación es estar del lado de la gente, acompañar su preocupación y exigir que se haga justicia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados colorados disidentes exige investigación penal a Peña

“No a la impunidad”

En su anterior comunicado, Cartes aseguró que el país necesita decisiones, respuestas y resultados, dirigiéndose a Peña. “Actúe con urgencia y con la firmeza que este momento exige Que no haya impunidad para nadie”, aseveró.

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

“Pero esa colaboración debe traducirse en acciones concretas: protección efectiva de los ahorristas, investigación de las responsabilidades y una conducción orientada al bienestar de todo el pueblo paraguayo”, exhortó.

Peña no da la cara

Por segundo día consecutivo, Santiago Peña se recluyó en Mburuvicha Róga, tras estallar la intervención de Ueno Bank. El mandatario no tiene agenda oficial. Ayer suspendió su presencia en Encarnación para asistir a la asunción del intendente Sebastián Remesowski (ANR). Luego canceló su viaje a España para participar en la Cumbre Iberoamericana.

Peña solo dio dos mensajes en redes sociales, hasta el momento.