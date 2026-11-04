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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 00:20

Magín Benítez reasume la Intendência de Villarrica e inicia su segundo periodo consecutivo

Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.
Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.Siro Benítez

El liberal Magín Benítez volvió a asumir este martes la Intendencia de Villarrica para el periodo 2026-2031, tras conseguir la reelección en las municipales del pasado 4 de octubre. Durante el acto, llamó a la unidad entre los sectores políticos y prometió continuar con las obras y mejorar los servicios. La Junta Municipal eligió a Aldo Casco como presidente y a Guido Girala como vicepresidente.

Por Siro Benítez
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Magín Benítez (PLRA) reasumió este martes la administración de la Municipalidad de Villarrica, durante un acto de juramento y toma de posesión de las nuevas autoridades municipales, con el que inició oficialmente su segundo periodo consecutivo al frente del gobierno local.

Durante su discurso de asunción, el intendente agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura, independientemente de sus afiliaciones partidarias, y sostuvo que el resultado electoral representa una apuesta colectiva por el futuro de la capital guaireña.

“Esta victoria no es de Magín, esta victoria es del pueblo de Villarrica”, expresó, al tiempo de agradecer a su familia, equipo político, dirigentes y colaboradores que lo acompañaron durante la campaña electoral.

Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.
Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.

En otro momento, se refirió a la resolución de Ueno Bank, mencionando la preocupación de familias paraguayas por la incertidumbre relacionada con sus ahorros y el futuro económico, y sostuvo que la ciudadanía necesita instituciones responsables, transparentes y capaces de brindar respuestas.

Al referirse a los desafíos de su nueva administración, Benítez reconoció que todavía existen numerosos reclamos pendientes en los barrios, calles que necesitan mejoras y familias que esperan soluciones. Afirmó que su intención es dar continuidad a los proyectos iniciados durante su primer periodo, pero también atender las necesidades que todavía no fueron resueltas.

El intendente también hizo un llamado a la unidad política y aseguró que gobernará para todos los ciudadanos, incluidos quienes no acompañaron su candidatura. En ese sentido, pidió a los concejales municipales que las diferencias partidarias no estén por encima de las necesidades de la población. “Las elecciones ya terminaron y ahora es tiempo de unirnos. No quiero una ciudad dividida, quiero una Villarrica donde podamos encontrarnos, escucharnos y trabajar juntos”, manifestó.

Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.
Juramento de Magín Benítez.

A los funcionarios municipales les pidió compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, recordando que la institución pertenece a la ciudadanía. También prometió mantener una administración cercana a los vecinos, recorriendo los barrios y escuchando directamente los reclamos de la población.

Nueva conformación de la Junta Municipal

Durante la misma jornada asumieron sus respectivos cargos los 12 concejales municipales electos que integrarán la Junta Municipal de Villarrica durante el periodo 2026-2031.

Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.
Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.

La representación quedó conformada por seis ediles de la Asociación Nacional Republicana (ANR): Pablo Martínez, Walter Fernández, Aldo Casco, Eduardo Giménez, Marta Cardozo y Guillermo Furler. Por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) asumieron Marcelo Ortiz, Luis Silva, Guido Girala y Sandra Cuevas, mientras que la Alianza Villarrica Mbarete estará representada por Diego Herrero y Román Cuyer.

Posteriormente, durante la sesión de conformación de la comisión directiva, se presentaron dos candidaturas para la presidencia de la Junta Municipal. El concejal Pablo Martínez fue propuesto por Guillermo Furler, con el respaldo de Walter Fernández, mientras que Aldo Casco, conocido como “Kapurro”, fue mocionado por Guido Girala y secundado por Luis Silva.

Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.
Toma de posesión de cargo de Intendente y concejales de Villarrica 2026.

Finalmente, Aldo Casco fue electo presidente de la Junta Municipal. Para la vicepresidencia se presentaron las candidaturas de Guido Girala, propuesto por Luis Silva y secundado por Román Cuyer, y de Marta Cardozo, quien contó con el respaldo de representantes colorados. La votación favoreció a Girala, quien quedó como vicepresidente del cuerpo legislativo municipal.

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