Marcos Benítez asume su segundo periodo en Coronel Oviedo y promete nuevamente una transformación

Durante su discurso, agradeció la confianza de la ciudadanía y prometió seguir impulsando el desarrollo de la capital del departamento de Caaguazú. También destacó los logros de su primera administración y apeló a la unidad de los ovetenses para concretar nuevos cambios.

La ceremonia de posesión de mando comenzó a las 18:30 con una misa solemne en la iglesia Catedral Virgen del Rosario. Posteriormente, el acto central se desarrolló en la explanada de la Municipalidad de Coronel Oviedo, con una importante concurrencia de ciudadanos y la presencia de autoridades locales, departamentales y nacionales.

En su discurso, Benítez sostuvo que su carrera política está marcada por dos pilares fundamentales: Dios y el pueblo ovetense. Afirmó que atribuye a la fe el acompañamiento recibido durante su trayectoria y señaló que diariamente encomienda a Dios la ciudad y su gestión, con el propósito de recibir la sabiduría necesaria para continuar trabajando por Coronel Oviedo.

Asimismo, agradeció a la ciudadanía por brindarle por segunda vez la oportunidad de gobernar el municipio y manifestó que los ovetenses comparten el anhelo de tener una ciudad mejor, con mayor desarrollo y crecimiento.

El jefe comunal sostuvo que otras ciudades del mundo lograron transformaciones importantes gracias a la unidad de sus habitantes y consideró que Coronel Oviedo también puede alcanzar ese objetivo si existe un compromiso colectivo. En ese sentido, pidió a la ciudadanía dejar de ser simples espectadores y convertirse en protagonistas de los cambios.

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Aseguró que esa forma de trabajo fue impulsada durante los últimos cinco años y que continuará bajo la misma línea en este nuevo periodo. Para reforzar su mensaje, recordó una frase atribuida a Mahatma Gandhi: «Al principio parece imposible, luego parece imparable y finalmente se hace realidad».

Destacó obras de su primera gestión

Benítez también hizo un repaso de los resultados de su administración 2021-2026 y afirmó que durante ese periodo se triplicó la cantidad de obras ejecutadas, lo que atribuyó al trabajo coordinado y a la participación de distintos sectores.

Sin embargo, entre las principales intervenciones que marcaron la transformación de la ciudad figuran obras que contaron con inversiones del Gobierno Nacional y de la Gobernación de Caaguazú.

De esta manera, el nuevo periodo de Benítez comienza con el desafío de sostener el ritmo de las inversiones, continuar con las obras de infraestructura y responder a las expectativas de una ciudadanía que le otorgó nuevamente la responsabilidad de administrar la capital departamental.