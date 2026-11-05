Caso Ueno: aplican cerrojo a bienes y cuentas bancarias de directivos y empresas vinculadas

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, encargado del caso Ueno Bank, hizo lugar al pedido del Ministerio Público y decretó la inhibición general de vender y gravar bienes, respecto a 34 personas físicas y jurídicas vinculadas a la entidad bancaria y empresas asociadas.

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La medida cautelar afecta al CEO de Ueno Bank Federico Miguel Vázquez Villasanti; y los exdirectivos de la entidad bancaria Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y MIguel Ángel Almada Frutos.

También involucra a los directivos de las empresas ligadas a Ueno Bank: José Agusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Astigarraga, Luis Ernesto Angulo Rivera y Guillermo Vázquez Maniagurria.

Los demás procesados cuyos bienes son bloqueados son Diego Gómez, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Franco, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez.

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Finalmente, el juez Rodrigo Estigarribia también aplicó el cerrojo a los bienes que están a nombre de las empresas Mowi S.A, Grupo Hendy S.A, Grupo M S.A, Tuiu S.A, Franede S.A, Aime S.A y Vinanzas S.A; todas ellas vinculadas a Ueno Bank.

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Bloque de cuentas bancarias de vinculados a Ueno Bank

A pedido del equipo integrado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia también decretó la prohibición de innovar, mediante la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pudieran existir en las entidades bancarias y financieras del país a nombre de las 34 físicas y jurídicas arriba señaladas.

Dicha medida cautelar fue dictada por el magistrado, conforme al artículo 260 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 725 del Código Procesal Civil, a fin de preservar los fondos que eventualmente pudieran responder por la reparación del daño investigado.

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El magistrado dictó estas medidas cautelares luego de que, en la siesta de este jueves 5, haya dictado la prisión preventiva del CEO de Ueno Bank Miguel Vázquez y los directivos en la entidad bancaria Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y MIguel Ángel Almada Frutos.

Respecto a las procesadas Diana Leticia Mongelos González y Mariana Torres Rubiani, también ejecutivas de Ueno, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia dispuso el arresto domiciliario con uso de la tobillera electrónica.