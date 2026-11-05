Caso Ueno: denuncia apunta a Santiago Peña y exdirectorio del BCP

En horas de la mañana de este jueves, un grupo de legisladores presentó una ampliación de la denuncia por el caso Ueno Bank, que apunta en esta ocasión contra el presidente de la República Santiago Peña Palacios, así como contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, y otros anteriores integrantes del directorio de la autoridad bancaria.

El escrito de denuncia fue presentado ante el Ministerio Público y actualmente, según confirmó a ABC el fiscal general Emiliano Rolón, se encuentra en tránsito hacia la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para su análisis respectivo con el fin de determinar qué acciones se tomarán al respecto.

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De esa forma, los hechos podrían ser incluidos a la investigación que está en desarrollo y a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón, quien tiene a su cargo la coordinación de la pesquisa que llevan a cabo los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Silvio Corbeta.

El escrito de poco al menos 42 páginas, fue presentado por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, así como los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.

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Lo que los legisladores solicitaron es que esta porción de hechos denunciados ahora, se incluya a la causa penal que se encuentra en curso y se conoce como el caso Ueno, en la que ya hay 27 personas imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, CEO y vicepresidente 1° de Ueno Bank.

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