ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 12:09

Caso Ueno: denuncia apunta a Santiago Peña y exdirectorio del BCP

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay .
Una persona sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay .Juan Pablo Pino

Un grupo de senadores y diputados presentó esta mañana una ampliación de la denuncia, en el marco del caso Ueno Bank. Apunta esta vez contra el presidente Santiago Peña y el directorio del BCP.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En horas de la mañana de este jueves, un grupo de legisladores presentó una ampliación de la denuncia por el caso Ueno Bank, que apunta en esta ocasión contra el presidente de la República Santiago Peña Palacios, así como contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, y otros anteriores integrantes del directorio de la autoridad bancaria.

El escrito de denuncia fue presentado ante el Ministerio Público y actualmente, según confirmó a ABC el fiscal general Emiliano Rolón, se encuentra en tránsito hacia la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), para su análisis respectivo con el fin de determinar qué acciones se tomarán al respecto.

Lea más: Fiscalía incluye a Santiago Peña en investigación por caso Ueno

Mujer con camiseta negra y bandana roja, hombre con cartel envuelto en bandera, joven con cartel naranja, en ambiente de protesta.
Manifestación en las inmediaciones del Congreso Nacional exigiendo la destitución del presidente Santiago Peña.

De esa forma, los hechos podrían ser incluidos a la investigación que está en desarrollo y a cargo de la fiscala adjunta Nancy Salomón, quien tiene a su cargo la coordinación de la pesquisa que llevan a cabo los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Silvio Corbeta.

El escrito de poco al menos 42 páginas, fue presentado por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, así como los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken.

Lea más: Fiscal Jorge Arce fue asignado para indagar presunto enriquecimiento ilícito de Santi Peña

Lo que los legisladores solicitaron es que esta porción de hechos denunciados ahora, se incluya a la causa penal que se encuentra en curso y se conoce como el caso Ueno, en la que ya hay 27 personas imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, CEO y vicepresidente 1° de Ueno Bank.

El CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez (c).
El CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez (c).

NOTICIA EN DESARROLLO

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más
03
Nacionales
Caso Ueno: imputado plantea habeas corpus y pide su libertad por exceso del plazo procesal
Ver más
04
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
05
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más

Te puede interesar