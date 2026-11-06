Cajubi informa que tiene G. 100.692 millones en Ueno Bank, más del doble de lo que mostraba su Memoria 2025

La Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) difundió el Comunicado N.º 32/2026, fechado este 4 de noviembre. Llega un día después del N.º 31, que no incluía ningún monto. Ahora dice que “mantiene inversiones en dicha entidad (Ueno Bank) por aproximadamente G. 100.692 millones, equivalentes al 2,8 % del total de sus activos financieros y no financieros”.

Anteriormente, la Memoria institucional 2025 indicaba otra cifra: G. 41.300 millones en certificados de depósito de ahorro de Ueno al 31 de diciembre de 2025. El monto actual es G. 59.400 millones mayor, y equivale a más de US$ 15 millones.

Cajubi no explica el aumento. El comunicado no detalla en qué instrumentos está el dinero, de qué fondos proviene ni en qué fechas se colocó. Tampoco aclara si la cifra incluye intereses u otros conceptos, ya que la Memoria solo registraba Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La Memoria consignaba, además, que apenas G. 13.500 millones se habían colocado en Ueno durante 2025, entre agosto y noviembre. De ser comparables ambas cifras, el resto del incremento se habría producido después del cierre del año, algo que la caja deberá confirmar.

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Esto decía Cajubi sobre participación

Cajubi sostiene que esa participación “refleja una exposición acotada dentro del patrimonio total administrado por la Caja y una cartera diversificada entre distintos tipos de activos e instituciones”. Aclara que las operaciones se hicieron “en el marco de la Política de Inversiones y de los procedimientos vigentes”.

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La institución afirma que eligió a Ueno por “criterios técnicos y objetivos”, respaldados en “indicadores financieros, información pública oficial y parámetros regulatorios establecidos por el Banco Central del Paraguay (BCP)”.

Según el comunicado, el banco tenía estados financieros auditados con “niveles adecuados de solvencia” y una “calificación de riesgo AA-py, divulgada por el ente regulador”.

Esa lectura choca con la del BCP, del martes último, en la que dispuso la resolución de Ueno tras constatar una insuficiencia de solvencia “por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

Una fuente explicó que, a diferencia de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), donde es la institución la que puede perder el dinero, en la Cajubi, en el Plan de Contribución Definida (PCD), la pérdida se distribuye entre todos los afiliados activos.

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Cuándo se colocó, la pregunta clave

La Memoria 2025 define al Consejo, presidido por Robert Osvaldo Noguera Palacios, como el órgano “de decisión” de la institución, mientras que el Comité de Inversiones cumple un rol asesor.

La misma fuente estimó que, si el monto pasó de G. 41.300 millones a más del doble, buena parte de la diferencia habría sido aprobada en 2026, cuando ya había señales de problemas en Ueno Bank. Cajubi no confirmó fechas ni quién autorizó cada colocación.

Las alertas existían. El ahora expresidente del BCP, Carlos Carvallo, dijo que desde junio la Superintendencia de Bancos halló indicios de créditos de Ueno a empresas vinculadas a su grupo controlador. En septiembre, el Senado pidió informes al BCP sobre el banco.

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Qué falta aclarar

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta G. 228.300.000 “por depositante y por entidad”. El monto de Cajubi equivale a unas 441 veces ese tope, y el comunicado no explica cómo se aplicaría la garantía a sus fondos. La caja se limita a decir que “no escatimará esfuerzos para la recuperación del Patrimonio de los Afiliados”.

Siguen sin respuesta en qué fondos está el dinero (BPS-A, PCD, PBS, BIM o Gestión Administrativa), en qué fecha se colocó cada tramo y quién lo aprobó. Tampoco se sabe qué análisis hizo la caja tras las alertas que ya existían en el mercado financiero.