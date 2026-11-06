Caso Ueno: causa fiscal contra Santiago Peña es por lesión de confianza

El 22 de octubre de 2025, un grupo de senadores y diputados presentó denuncia penal contra el presidente Santiago Peña por presunta lesión de confianza, la cual fue ampliada el miércoles último. Así también, otro grupo de legisladores presentó otra denuncia por varios hechos punibles en contra del mandatario renunciante relacionados al caso Ueno.

Posterior a ello, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso la apertura de causas penales y la asignación de las mismas al equipo fiscal conformado por Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, según la Resolución FGE N° 4474/2026.

Lea más: Caso Ueno: incautan segundo avión ligado al Grupo Vázquez

Cabe señalar que, por Resolución FGE N° 4490, Rolón dispuso que la fiscala Ruth Benítez se integre al equipo fiscal para las tareas de investigación.

Las causas iniciadas en el Ministerio Público son:

Causa N° 91/2026 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti s/ estafa”

Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”.

Los agentes fiscales llevan a cabo las diligencias con relación a ambas causas, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza cuyo marco penal es de hasta 5 años de pena privativa de libertad, pero en caso de gravedad puede elevarse la expectativa hasta 10 años de cárcel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez

En tanto que para el ilícito de estafa, el marco penal asciende hasta los 5 años de prisión, sin embargo, en caso de gravedad la expectativa de privación de libertad puede trepar hasta los 8 años de cárcel. Todo esto ante una eventual ida a juicio oral y público y condena en el proceso penal.

Hechos denunciados en contra de Santiago Peña

De acuerdo con la denuncia presentada a primera hora de este jueves, que amplía la ya presentada el 22 de octubre de 2025, contra el hasta ahora presidente de la República, Santiago Peña, señala tres hechos nuevos, que se vinculan con la denuncia original sobre los intereses de Peña y su entorno con el grupo Ueno.

En tal sentido, se tiene que las autoridades del Banco Central del Paraguay, principalmente Carlos Carvallo, conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y a pesar de ello, no activaron a tiempo las herramientas legales para evitar la crisis que estalló esta semana.

Lea más: Recursos de Caja Fiscal también en riesgo: MEF presenta denuncia penal por G. 373.838 millones invertidos en ueno bank

En cuanto a los depositantes públicos del IPS, de la Itaipú Binacional, de la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de Economía y otras entidades más, colocaron fondos del Estado en Ueno, por lo que los denunciantes solicitaron establecer, decisión por decisión, si el Estado es víctima o si actuaron en connivencia entre sí.

Refieren que con la intervención del BCP y la decisión de iniciar la resolución de Ueno Bank, “el riesgo se convirtió en perjuicio: los fondos públicos que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (G. 228,3 millones por depositante) dependen ahora del balance de exclusión”.

Irregularidades de Ueno Bank y control a sus operaciones

En el escrito de denuncia se describen hechos registrados desde abril de 2026. Así, según el documento, el BCP detectó el 29 de abril, excesos de Ueno con empresas vinculadas desde enero de este año. Pero en lugar de exigir el plan de regularización obligatorio y la multa, la Superintendencia de Bancos dio por encuadrado el banco, el 16 de junio, luego de la venta de cartera de tres empresas a Vinanzas SA, por US$ 74,4 millones, financiada por préstamos del propio Ueno.

Posteriormente, el 29 de junio la directora del BCP, Carmen Marín, advirtió un déficit de solvencia; el 10 de julio, el exgerente de Supervisión envió observaciones que no llegaron al Directorio; y el 5 de agosto el área técnica calificó la venta de «operación prohibida».

Lea más: Caso Ueno: denuncia apunta a Santiago Peña y exdirectorio del BCP

Luego de lo registrado por el BCP, se inició un sumario recién el 24 de septiembre, 50 días después. Más tarde, el 7 de octubre, el presidente del BCP respondió al Senado que el exceso estaba subsanado, omitiendo los informes que decían todo lo contrario.

Y entre los meses de octubre y noviembre, Ueno captó dinero nuevo con campañas de reintegros de hasta el 50%, sin medida conocida del supervisor. Luego de esto, el 2 de noviembre se inició la resolución del banco; el 3 de noviembre renuncia el presidente del BCP, Carlos Carvallo.

El dinero de entidades en Ueno Bank y vínculos con Santiago Peña

La ampliación de la denuncia también hace mención a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Al respecto, refiere el escrito que primero se rebajaron las reglas y después llegaron los fondos. El Consejo del IPS rebajó los requisitos de colocación de los recursos el 9 de noviembre de 2023, pasando de un puntaje de mínimo de 65 a 60, y el 12 de noviembre de 2024, la calificación «A» y supresión del tope por patrimonio efectivo).

De esa manera, los fondos del IPS en Ueno pasaron de ser solo G. 80.000 millones en Crédito Depósito de Ahorro (CDEA) a más de G. 2 billones.

En cuanto a la Itaipú, Ueno no figuraba entre sus bancos en el año 2023; sin embargo, sus estados financieros de 2024 y 2025 dejaron de nombrar a los bancos depositarios mientras los fondos en bancos locales pasaban de US$ 57 millones a US$ 537 millones.

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

En el año 2023, Santiago Peña declaró ser accionista de Ueno Holding por valor de G. 6.144 millones que luego fueron vendidas en abril de 2025, un CDA de G. 2.400 millones en Ueno y un bono de Itti; su hermano, figura como socio de U Holding SARL, por medio de la cual el grupo controlaría Ueno.

En tanto que, Carvallo presidió Financiera Ueno hasta el 14 de agosto de 2023 y fue designado como presidente del BCP por el Ejecutivo. Entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, Peña defendió públicamente al banco y afirmó que el BCP tenía «todas las herramientas» para supervisar las operaciones del mismo.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

“Ueno Bank captó dinero nuevo hasta su último día de funcionamiento, con campañas de reintegros de hasta el 50% en compras. Es más, una de ellas pagaba hasta G. 600.000 por mantener G. 10 millones durante apenas dos días: un banco sano no paga eso, pese a estos anuncios el supervisor no movió un dedo”, señala la denuncia.

“La información estaba en casa. Los estados financieros que empresas del grupo presentaron a la Superintendencia de Valores, que forma parte del BCP, contenían hojas ocultas con préstamos de Ueno al grupo y con al menos 36 sociedades del grupo, frente a las cinco que Ueno declaraba como vinculadas”, enfatizan en la denuncia.

Exdirectivos de Ueno Bank ya están en prisión

En la resolución 4917 del 5 de noviembre del 2026, firmada por el recientemente nombrado director general de Establecimientos Penitenciarios, el comisario general retirado Oscar Pereira, se autorizó a los responsables del Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) a recibir a los procesados por escándaloso vaciamiento de Ueno Bank:

Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex CEO y exvicepresidente 1°. Juan Manuel Gustale Caroni, expresidente. Julio Daniel Rey Fernández, ex vicepresidente 2°. Alejandro Gómez Abente, exdirector. Diego Fernandez Duarte Schussmuller, exdirector.

Lea más: Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú

Es en cumplimiento del AI N° 359 dictado ayer por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, quien decretó la prisión preventiva de los citados procesados por los hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

En tanto que, también por disposición del juez Estigarribia, las otras dos directoras detenidas y procesadas en el mismo caso, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria con el uso de la tobillera.